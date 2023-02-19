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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد ناجي: الشناوي سبب هزيمة الأهلي من الهلال وأبو جبل يدفع ثمن تفكيره

صدى البلد

دافع أحمد ناجي مدرب حراس مرمي الأهلي والمنتخب السابق عن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي عقب هزيمة الفريق أمام الهلال السوداني في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

 

واكد أحمد ناجي قي تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الخطأ وارد لاي للاعب داخل المستطيل الأخضر، مشددا على أن هدف الهلال جاء نتيجة خطأ الشناوي.

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وأضاف أحمد ناجي أنه ضد التعامل مع الشناوي “بالقطعة” أو محاسبته على خطأه أمام الهلال السوداني. 


وتابع أحمد ناجي أن محمد الشناوي كان يعاني من مشكلة بسبب ضوء الشمس، الكرة كانت في محيط سيطرته ولكنه لم يقدر الأمر بشكل صحيح. 
 

وعن المنتخب أكد أنه يتوقع انضمام محمد الشناوي وأحمد الشناوي بالإضافة لحارس ثالث تألق في الدوري قد يكون محمد عواد أو حارس آخر، مضيفا أن محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي بعيد عن الانضمام للمنتخب، قائلا: “بيدفع ثمن تفكيره”. 

 

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