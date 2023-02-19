تريزيجيه ومهاجم قوي.. سيف زاهر يعلن صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن خطة الأهلي لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن الأهلي يخوض مفاوضات جاده لضم محمود حسن تريزيجيه نجم جالطا سراي التركي لعودته لصفوف الفريق مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف سيف زاهر، أن الأهلي لديه رغبة قوية في عودة اللاعب لتدعيم الفريق في ظل تألق تريزيجيه خلال الفترة الحالية.

وأوضح سيف زاهر أن الأهلي أنهى بالفعل مفاوضاته لضم مهاجم قوي سيكون مفاجأة الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابع أن اللاعب يعد إضافة كبيرة للفريق، خاصة أنه مهاجم مميز لديه إمكانيات رائعة.

وكان الأهلي تعرض للهزيمة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد أمس في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.