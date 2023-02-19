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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه ومهاجم قوي.. سيف زاهر يعلن صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن خطة الأهلي لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل. 

وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن الأهلي يخوض مفاوضات جاده لضم محمود حسن تريزيجيه نجم جالطا سراي التركي لعودته لصفوف الفريق مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأضاف سيف زاهر، أن الأهلي لديه رغبة قوية في عودة اللاعب لتدعيم الفريق في ظل تألق تريزيجيه خلال الفترة الحالية. 

وأوضح سيف زاهر أن الأهلي أنهى بالفعل مفاوضاته لضم مهاجم قوي سيكون مفاجأة الميركاتو الصيفي المقبل. 

وتابع أن اللاعب يعد إضافة كبيرة للفريق، خاصة أنه مهاجم مميز لديه إمكانيات رائعة. 

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دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

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أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

وكان الأهلي تعرض للهزيمة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد أمس في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

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