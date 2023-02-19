العودة لمنصات التتويج والتأهل لكأس العالم.. لاعبو منتخب الشباب جاهزون لمباراة موزمبيق

أكد ‏حاتم رضا المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للشباب أن الأمور تسير بشكل جيد من أجل مباراة المنتخب اليوم أمام نظيره الموزمبيقي التي سوف تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء، وهناك حالة من التركيز داخل الفريق من جانب اللاعبين والجهاز الفني، والجهاز الفني أيضا قدر المسئولية خاصة وأن البطولة تقام على أرض مصر، لافتا إلى أن آخر بطوله حققها المنتخب المصري كانت بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة مع المدير الفني الكابتن شوقي غريب.



وأوضح حاتم رضا خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي "عمر خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المنتخب المصري غائب عن منصات التتويج منذ فترة، وأن اللاعبين يعلمون هذا جيدا، ومتحملين المسئولية.



التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

وأشار حاتم رضا إلى أن هذه البطولة هي المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عام، وهناك أكثر من لاعب يلعب في الدوري المصري الممتاز حاليا، مؤكدا على متابعة المدير الفني للمنتخب المصري الأول روي فيتوريا لهذه البطولة ويضع عينه على أكثر من لاعب فيهم، وأن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 سيكون لهذا الجيل دور في هذه التصفيات مع المنتخب الأول.