نجم الأهلي يطالب بالتعاقد مع بديل للشناوي

أكد خالد جاد الله ، نجم النادي الأهلي السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، هو الأفضل بين حراس مرمى الدوري الممتاز ، ولا جدال في ذلك ، رغم الخطأ الذي ارتكبه في هدف الهلال السوداني الذي سجله ليلبو من ركلة حرة مباشرة .

وقال جاد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

محمد الشناوي أفضل حارس في مصر ، لكن لابد من توافر البديل السوبر على نفس المستوى ، حتى يتم تطبيق سياسة التدوير في هذا المركز مثلما حدث في المراكز الأخرى ".

و أضاف : "خط هجوم النادي الأهلي هذا الموسم علامة استفهام كبيرة ، فالفريق لم يستفد من التعاقد مع شادي حسين من سيراميكا كليوباترا ، ولم يشارك بصفة مستمرة ، كما أن بيرسي تاو يتعرض للإصابات بصفة مستمرة ، فضلاً عن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" بشأن الغرامة المستحقة للزمالك ، لذلك كنت أرى أن النادي الأهلي بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم سوبر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".