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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يطالب بالتعاقد مع بديل للشناوي

صدى البلد

أكد خالد جاد الله ، نجم النادي الأهلي السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، هو الأفضل بين حراس مرمى الدوري الممتاز ، ولا جدال في ذلك ، رغم الخطأ الذي ارتكبه في هدف الهلال السوداني الذي سجله ليلبو من ركلة حرة مباشرة .

وقال جاد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : 
محمد الشناوي أفضل حارس في مصر ، لكن لابد من توافر البديل السوبر على نفس المستوى ، حتى يتم تطبيق سياسة التدوير في هذا المركز مثلما حدث في المراكز الأخرى ".

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و أضاف : "خط هجوم النادي الأهلي هذا الموسم علامة استفهام كبيرة ، فالفريق لم يستفد من التعاقد مع شادي حسين من سيراميكا كليوباترا ، ولم يشارك بصفة مستمرة ، كما أن بيرسي تاو يتعرض للإصابات بصفة مستمرة ، فضلاً عن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" بشأن الغرامة المستحقة للزمالك ، لذلك كنت أرى أن النادي الأهلي بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم سوبر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

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