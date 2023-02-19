إياك تجاهلها .. علامة في البراز تشير إلى الإصابة بمرض خطير

يعد مرض باركنسون هو مرض عضال يعيق تدريجياً، الجزء المسؤول عن الحركة من الدماغ عن طريق موت الخلايا ولا يزال سبب فقدان الخلايا العصبية غير واضح ، ولكن من المعروف أن الدوبامين مسؤول عن العديد من أعراض هذه الحالة.

وفقا لموقع اكسبريس يعد اكتشاف المرض مبكرًا أمرًا مهمًا لأن العديد من العلاجات تكون أكثر فعالية عند تناولها في المراحل المبكرة.

في 70 في المائة من الحالات ، ينشأ مرض باركنسون في الجهاز العصبي ، ولكن في الـ 30 في المائة المتبقية من الحالات ، يكون الجهاز العصبي للأمعاء - أو الجهاز العصبي المعوي - معرضًا للخطر.

مرض باركنسون



عندما يبدأ مرض باركنسون في الجهاز العصبي المعوي ، يُطلق على المرض "مرض باركنسون الأول للجسم" (أو باختصار PD أول الجسم).

عدد كبير من المرضى الذين يعانون من هذا النوع من مرض باركنسون يعانون من اضطراب سلوك حركة العين السريعة والنوم كعلامة أولى.

وأظهرت النتائج الجديدة الآن أن التغيرات في براز الشخص قد تكون واضحة أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النوم.

وتشير أحدث مجموعة من الأبحاث ، بقيادة البروفيسور إردم جولتكين تامغوني ، من معهد البيولوجيا الفيزيائية في HHU ، إلى أن تراكمات a-synuclein المرتفعة قد تكون موجودة في عينات البراز

ويمكن اكتشاف بداية مرض باركنسون مبكرًا عن طريق تحليل الكلام باستخدام الذكاء الاصطناعي ، ويعاني معظم مرضى باركنسون من أعراض غير حركية قبل أي شيء آخر.

أعراض مرض باركنسون

يعد تنكس الخلايا العصبية مسؤول عن معظم أعراض مرض باركنسون وقد تكون عضلات الأمعاء ضعيفة وغير قادرة على الانقباض ، أو قد تنقبض بدلاً من الاسترخاء عند محاولة تمرير الحركة."

ويمكن أن يؤدي "عدم توازن واسع النطاق" في ميكروبيوم الأمعاء إلى الإصابة بمرض باركنسون

يمكن اكتشاف بداية مرض باركنسون مبكرًا عن طريق تحليل الكلام باستخدام الذكاء الاصطناعي.