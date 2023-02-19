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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صاحب لحن"صلينا الفجر فين"..وفاة الموسيقار حسين فوزى

حسين فوزى
حسين فوزى

توفى الموسيقار حسين فوزى فجر اليوم  وفق ما أعلن عنه الشاعر فوزى إبراهيم. 

ولم تحدد اسرة الموسيقار الراحل حسين فوزى موعدا لتشييع الجنازة أو العزاء. 

ويعد الموسيقار حسين فوزى أحد المبدعين الذين قدموا عديد من الأعمال الفنية وتعاون من خلالها مع مجموهة من المطربين الكبار ومن أبرزهم: محمد رشدى ومحمد العزبى وياسمين الخيام ونادية مصطفى. 

كما تعاون مع الفنان على الحجار فى واحدة من أهم اغانية “صلينا الفجر فين”. 

وكان عازفا قديرا علي آلة الكمان يقرأ علي أوتارها نوتة الموسيقي الغربية. 

وتم تكريم الموسيقار الراحل على مشواره الفني، في مهرجان الموسيقى العربية.

حسين فوزى الموسيقار حسين فوزى فوزي إبراهيم الشاعر فوزي إبراهيم علي الحجار الفنان علي الحجار

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