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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حل مشكلة الطلاب المصريين المفصولين من جامعة "اورال الفيدرالية" بموسكو

سفير مصر في روسيا
سفير مصر في روسيا

نجحت جهود السفارة المصرية في موسكو في حل مشكلة عدد من الطلاب المصريين الذين كانت تعتزم جامعة "اورال الفيدرالية" بمدينة إيكاترينبرج الروسية التي يدرسون بها اتخاذ قرار بفصلهم من الجامعة على إثر مشاجرة مع طلاب من جنسيات مختلفة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في موسكو لرعاية الطلاب المصريين الدارسين بها، في ظل الأوضاع التي تشهدها بعض المدن الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وفي ضوء الأعداد الكبيرة من الطلاب الصريين الموزعين على مختلف المناطق والمدن الروسية. 

وبذلت السفارة مساعي حثيثة خلال الأسابيع الماضية، وأجرى السفير المصري في موسكو اتصالاتٍ مع رئاسة الجامعة من أجل إنهاء المشكلة وتصالح الطلاب حرصاً على مستقبلهم الدراسي ومواصلة دراستهم بالجامعة، حيث أسفرت تلك الجهود عن تراجع الجامعة عن قراراها التي كانت تعتزم اتخاذه بفصل هؤلاء الطلاب وترحيلهم عقب احتجازهم من قبل السلطات الروسية بالمدينة على إثر تلك المشاجرة. 


 ويهيب القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بجميع الطلاب وأولياء الأمور توجيه النصح للطلاب بضرورة وأهمية الالتزام بالقوانين والقواعد التي تضعها السلطات الروسية والجامعات التي يدرسون بها، وعدم الخروج على النظام أو التورط في أية مشكلات طلابية أو غيرها حرصاً على مستقبلهم الدراسي ولعدم تعرضهم لأية مشكلات أو الوقوع تحت طائلة القانون مما قد يؤدي إلى احتجازهم وترحيلهم.

مصر الخارجية السفارة المصرية وزارة الخارجية موسكو أوكرانيا السلطات الروسية

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