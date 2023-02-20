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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خبيرة Jica تزور المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة

المدرسة اليابانية
المدرسة اليابانية

 

 

زارت المهندسة موتسومي تسوبوتشي خبيرة JICA (هيئة التعاون الدولي اليابانية) والدكتور احمد الهادى ممثل فريق التعليم بوحدة المدارس المصرية اليابانية المدرسة اليابانية بدمياط الجديد ة 

جاءت الزيارة مع بداية الفصل الدراسي الثاني وتاتى  ضمن الزيارات المتعددة لمتابعة تطبيق برنامج:
Knowledge Co-Creation Program (KCCP) وهو إحدى برامج منظمة JICA التعاون الدولى لدولة اليابان التى تم تطبيقها في يابانية دمياط من العام الماضي و JICA تقدمها  لتحسين جودة تعليم الرياضيات في التعليم الابتدائي فى مصر ويهدف البرنامج إلى فهم كيفية  تعليم الرياضيات في المرحلة الابتدائية وتحديدًا فيما يخص اجراء العمليات الحسابية الاساسية بشكل متقن ( ايجاد الناتج الصحيح وبسرعة كبيرة) من خلال مجموعة متسلسلة من الأنشطة والتمارين  التى يوجه المعلم التلاميذ يوميًا لممارستها والتأكد فى نهاية كل فترة من إتقان التلاميذ للمهارات المطلوبة قبل الانتقال للمهارة التالية 

 وقد اثنى الحضور والخبيرة اليابانية على الجهود المميزة المبذولة في المدرسة من قبل إدارة المدرسة والهيئة التعليمية ومستوى الطلاب بشكل كبير جداً وسير العملية التعليمية بانتظام وقدما الشكر لأسرة المدرسة وكذلك اثنوا على مدى اكتساب طلابنا لمهارات إجراء العمليات الحسابية بسرعة .

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دمياط العملية التعليمية مدارس دمياط الجديدة الفصل الدراسي الثاني المرحلة الابتدائية المدارس المصرية اليابانية لمصري

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