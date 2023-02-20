عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لدمج الاقتصاد الموازي.. مشروع قانون لتوفيق أوضاع المصانع برخصة 3 سنوات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها المقدم من الحكومة، إذ نص مشروع القانون على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة لمدة 3 سنوات، وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.

ويستهدف مشروع القانون توفيق أوضاع المنشآت، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقا لما أجازته المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يتم تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. 

وبعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها المقدم من الحكومة، من المقرر أن يناقش مجلس النواب القانون خلال الفترة المقبلة، لإصداره نهائيا.

مشروع قانون الصناعة مصر مجلس النواب مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن اليوم

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

اتفضحت أنا وبناتي.. مطلقة ترسل صورها لعشيقها بالخارج

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

جرام الذهب بـ 1440 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

اليوم.. الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول

بعد أنباء خطوبتها... رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير متوقعة| شاهد

عرض الاثنين.. خصم 5000 جنيه على iPhone 14 Pro Max

محادثات وشيكة بين روسيا وتركيا بشأن صفقة الحبوب

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 20-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكلفة.. طريقة عمل القشطوطة

نبوءة تتحقق.. صورة حقيقية لخروج لهب للسماء من تمثال السيد المسيح

بفستان جريء.. رايا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في BAFTA 2023

شاب مصري يصمم ملابس فرعونية مميزة لـ مضيفات الطيران.. ما القصة؟| صور

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ