عقب انهيار مبني القباري.. إزالة الخطورة الداهمة بعقاريين في الإسكندرية

نفذ حي غرب بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة، تم فيها ازالة أجزاء تمثل خطورة داهمة بعقاريين ٥ و٧ شارع السندباد من شارع التوفيقية والصادر بشانهم قرارات من لجنة المنشات الآيلة للسقوط بالحي وجاري استكمال الحملات.

يأتي هذا بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وذلك في وجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية بالحي.

وتكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.

وبالأمس، تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، من إخراج شخصين من أسفل حطام عقار القباري غرب الإسكندرية المنهار، توفى أحدهما خلال تلقى العلاج بينما نقلت الإسعاف الآخر إلى المستشفى من أجل إنقاذه.

وقد انهار عقار بمنطقة القباري التابعة لقسم مينا البصل بحي غرب بمحافظة الإسكندرية، أسفر عن إصابة شخص وتم إسعافه على الفور، ووجود شخصين أسفل العقار، نقل أحدهما للمستشفى وتوفى الآخر أثناء علاجه.

تجمع عدد من الأهالي مع وصول رجال الحماية المدنية واللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وقيادات الشرطة ورجال قسم شرطة مينا البصل ومازال البحث مستمرا عن ضحايا تحت الأنقاض.