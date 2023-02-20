محافظ الإسكندرية: مبادرة الــ 1000 يوم الذهبية تدعم صحة الطفل

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعًا مع المسئولين عن تفعيل مبادرة "الــ 1000 يوم الذهبية" بمحافظة الإسكندرية والتي تستهدف حل قضية السكان كيفًا وكمًا من منظور حق الطفل في الرعاية المتميزة طيلة ال 1000يوم الأولى الذهبية من عمره (التي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين بالاضافة إلي عام آخر قبل الحمل الثاني).

وأكد الشريف علي دعمه التام لمبادرة ال 1000 يوم الذهبية لدورها في خلق وعي مجتمعي بأهمية الألف يوم الأولى من عمر الطفل وتقديم كافة أوجه الرعاية للطفل المصري مشيرًا إلي أهمية المبادرة للأطفال المصريين كونهم شباب مصر القادم ومستقبلها المشرق، مثمنًا الدور العظيم للجيش الأبيض ودوره البطولي منذ أيام جائحة كورونا .

وقال المحافظ إن الاهتمام بالطفل المصري من أهم الملفات التى لاقت اهتماما غير مسبوق منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، حيث وجه ببناء جيل قوى صحيا وثقافيا، قادرا على تحقيق مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب، وقد انطلقت العديد من المبادرات الرئاسية التى تعمل على تحقيق هذا الهدف وتوفير كل سبل الأمان والحماية التى يحتاجها الطفل فى مختلف مراحله العمرية.

وثمن اللواء محمد الشريف دور وزارة الصحة والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانيه لطب الأطفال وحرصهم على توفير حياة أفضل للأطفال منذ فترة الحمل وحتي أول عاميين من عمر الطفل، وإطلاق مبادرة ال 1000 يوم الذهبية والتي تمت بدعم الدكتور خالد عبد عبد الغفار وزير الصحة.

وأوضح الشريف أن أطفالنا هم شباب الغد وبناة المستقبل ولكي نبني مستقبل مُشرق لابد من تكاتف كل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، ولعل البروتوكول الذي وقعته وزارة الصحة والسكان المصرية مع جمعية أعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال يدل على وطنية ووعي جيش مصر الأبيض، وخاصة أن البروتوكول يتضمن التعاون في مجالات العمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية بمنشآت الرعاية الأولية في مجال رعاية الألف يوم الأولى من حياة الطفل، والصحة الإنجابية والمشورة الأسرية، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية.

ومن جانبها؛ أوضحت طهيو الدور الفعال لمحافظة الإسكندرسة في نجاح كافة المبادرات الصحية، مشيرة إلى قوة القطاع الطبي بالمحافظة، والتعاون الكبير بين مديرية الصحة وكلية الطب بجامعة الإسكندرية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لإهالي الإسكندرية .

كما أوضحت الألفي أهمية المبادرة لصحة الأسرة المصرية ودور الجمعية في عمل برامج وأنشطة تدريبية مع مختلف الجهات لمقدمي المشورة الأسرية، بهدف أن يكون لديه القدرة على توعية الأسرة بالكثير من المفاهيم الصحية الهامة مثل أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأيضا تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل، وكيفية الاهتمام بالطفل خلال 1000 يوم الذهبية ليكون لدينا جيل جديد من الأصحاء القادرين على خدمة أنفسهم ومجتمعهم وبناء مستقبلهم.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ الدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية، والأستاذة الدكتورة عبلة الألفي مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية ، ولفيف من أعضاء الجمعية المصرية لطب الأطفال ، ومديرية الصحة بالإسكندرية.