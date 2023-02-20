أول شعبان 2023 .. هدي نبوي و15 كلمة لإحيائها حتى مطلع الفجر

أول شعبان 2023 .. يغفل الكثيرون عن أعمال أول شعبان 2023، والتي تأتي بالتزامن مع إعلان دار الإفتاء المصرية، وعددٍ من الدول العربية دخول الليلة الأولى من شعبان 2023 مع غروب شمس اليوم الاثنين.

ومع دخول أول شعبان 2023، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لك هدياً واستن لك سنة عظيمة في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال ويغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فلا تغفله واحرص على ترديد دعاء أول شعبان 2023 لعلك تكون ممن بلغ درجته وعظم عمله وكان من المقبولين والذين يبلغون رمضان 2023 بحول من الله وعونه من المقبولين.

الذكر

دعاء أول ليلة من شعبان 2023

شهر شعبان هو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، حسبما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع دخول ليلته الأولى ينبغي أن يتذكر المسلم فضل الطاعة والعبادة في أيام الله التي ثبت في شأنها الحديث والذكر الصحيح، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في أيام شهر شعبان من الطاعات والعبادات ما يؤديه المسلمون في شهر رمضان.

روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة حين سألت عن هديه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان أن قالت: ”كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان” رواه البخاري ومسلم.

وفي شأن فضل الطاعات والعبادات في هذا الشهر، يقول الشيخ محمد عماد أبو الهدى عضو المركز العالمي للفتوى، إن هناك عادات بسيطة في شهر شعبان تؤهلك لـ صيام شهر رمضان، لافتاً أن من تلك العادات كثرة الصيام والطاعات فيه، حيث ينبغي على المسلم أن يستثمر هذه الفرص في التدريب، مشيراً إلى أن الهدف من صيام شهر رمضان الوصول إلى مرحلة عالية من الطاعة والعبادة، وشهر شعبان هو أفضل الأوقات للتمرين والاستعداد له.

وتابع: العبادة التي تميز شهر رمضان هي الصيام فعليك الحرص على صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، والأيام البيض الوسطى من الشهر الهجري، وكذلك المحافظة على الصلاة على أوقاتها وأن نحاسب أنفسنها ونتدرب شيئا فشيئا، أيضا بالتدريج بعد التعود على الصيام والصلاة ننتقل إلى صلاة التراويح فنمرن أنفسنا على أداء ركعتين عقب العشاء ومن ثم نضاعفها في اليوم التالي وهكذا.

أدعية شهر شعبان

"اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين".

"يا رب قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، واوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين".

"ربي اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين".

"اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك

يا أجود الأجودين".

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي علا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها".

دعاء الليلة الأولى من شعبان

اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا، اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، بك ومعك أدركت أنك لذة الحياة، لك نصف الحُب جهرًا ونصفه الآخر دُعاء.

اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وارحم من لم يعد عليه شهر رمضان المبارك بسبب الموت، واجمعنا بهم في جنة النعيم يا أرحم الراحمين

اللهم سلمنا لرمضان، اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم إنا لك نعبد ولك نركع ونسجد وإياك ندعو ونحمد آمنا بك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك كان مَحْذُورًا.

اللهم إني أسالك إيماناً لا يرتد ، ونعيماً لا ينفد، ومرافقة محمد (صلى الله عليه وسلم) في أعلى جنة الخلد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

اللهم سلمني لرمضان وتسلمه مني، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: (أفطَر عندَكم الصَّائمونَ وصلَّتْ عليكم الملائكةُ وأكَل طعامَكم الأبرارُ.

اللهم توفنا مسلمين ، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.

اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، و تداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلًا كئيبًا علمه دعاء السعادة وقال له قل :"اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي".