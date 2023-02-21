قصر ثقافة الشيخ زويد يستقبل قافلة الثقافة للجميع

استقبل قصر ثقافة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، قافلة الثقافة للجميع ،تحت إشراف الكاتب محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة بإقليم القناة وسيناء الثقافى .



قدمت القافلة، باقة متنوعة من الانشطة الثقافية والفنية والأدبية لأبناء مدينة الشيخ زويد شارك فيها عدد من تلاميذ المدارس.

أربعين طفلا

تنوعت فعالياتها لتشمل الورش الفنية فى الرسم واكتشاف المواهب ليصل عدد الاطفال المشاركين بورش الرسم من البنات والاولاد اكثر من أربعين طفلا .. حيث تم استخدام الألوان الباستيل و الفلوماستر والخشب، الي جانب رسم موضوعات عن ابطال مصر و موضوع عن الأماكن السياحية في مصر تدريب الفنانه التشكيليه ايناس سمير مدير قصر ثقافة العريش تحت إشراف اشرف خيرت مدير قصر ثقافة الشيخ زويد ،وقد تنافس الاطفال على إنتاج لوحات فنية تناولت موضوعات متنوعة .

وقدمت إدارة الدراسات والبحوث محاضرة تثقيفية بعنوان دور الاسرة في تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك القاها الكاتب محمد ناجي.

كما نفذت الإدارة ورشه تطريز قدمتها نسرين الشوربجى مدير ادارة الدراسات والبحوث ،والتي شارك فيها اكثر من 25 سيدة من ابناء الشيخ زويد.

كما شاركت ادارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة سيناء، في فعاليات القافلة، من خلال اقامت معرض كتاب متنقل لاطفال الشيخ زويد ، وقدم المعرض تخفيضات كبيرة وبمقابل زهيد لتشجيع الاطفال على اقتناء الكتب وممارسة القراءة باشراف صفاء حمدى .

و قدمت فرقة العريش التلقائية ، عرضا فنيا تفاعل معه أطفال الشيخ زويد، ورددوا الاغانى الوطنية التى اضفت روح البهجة على نفوس الاطفال.



وتنوعت فقرات العروض الفنية لفرقة اطفال العريش الاستعراضية والتي قدمت عروضا فنية على الاغانى الوطنية بقيادة المدرب الفنان مصطفى خضرى ، وإشراف محمود حنفى نائب مدير عام الفرع.