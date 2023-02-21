عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصر ثقافة الشيخ زويد يستقبل قافلة الثقافة للجميع

أنشطة ثقافية وفنية
أنشطة ثقافية وفنية بقصور الثقافة في سيناء

استقبل قصر ثقافة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء،  قافلة الثقافة للجميع  ،تحت إشراف الكاتب محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة بإقليم  القناة وسيناء الثقافى .
 

قدمت القافلة، باقة متنوعة من الانشطة الثقافية والفنية والأدبية لأبناء مدينة الشيخ زويد شارك فيها عدد من تلاميذ  المدارس.

 

أربعين طفلا

 

 تنوعت فعالياتها لتشمل الورش الفنية فى الرسم واكتشاف المواهب  ليصل عدد الاطفال المشاركين بورش الرسم من البنات والاولاد اكثر من أربعين طفلا .. حيث تم استخدام الألوان الباستيل و الفلوماستر والخشب، الي جانب  رسم موضوعات عن  ابطال مصر   و موضوع عن الأماكن السياحية في مصر تدريب الفنانه التشكيليه ايناس سمير مدير قصر ثقافة العريش تحت إشراف اشرف خيرت مدير قصر ثقافة الشيخ زويد  ،وقد تنافس الاطفال على إنتاج لوحات فنية تناولت موضوعات متنوعة . 

وقدمت إدارة الدراسات والبحوث محاضرة تثقيفية  بعنوان دور الاسرة في تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك القاها الكاتب محمد ناجي.

كما نفذت الإدارة ورشه تطريز قدمتها نسرين الشوربجى مدير ادارة الدراسات والبحوث  ،والتي شارك فيها اكثر من 25 سيدة من ابناء الشيخ زويد.
 كما شاركت ادارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة سيناء، في فعاليات القافلة، من خلال اقامت معرض كتاب متنقل لاطفال الشيخ زويد ، وقدم المعرض تخفيضات كبيرة وبمقابل زهيد لتشجيع الاطفال على اقتناء الكتب وممارسة القراءة  باشراف صفاء حمدى .

و قدمت فرقة العريش التلقائية ، عرضا فنيا  تفاعل معه أطفال الشيخ زويد، ورددوا الاغانى الوطنية التى اضفت روح البهجة على نفوس الاطفال.
 

وتنوعت فقرات العروض الفنية لفرقة اطفال العريش الاستعراضية والتي قدمت عروضا فنية على الاغانى الوطنية بقيادة المدرب الفنان مصطفى خضرى  ، وإشراف محمود حنفى نائب مدير عام الفرع.

 

 

txt

محافظ شمال سيناء يطالب بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

الشيخ زويد قافلة الثقافة الجميع فنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

ترشيحاتنا

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

عدسات الكاميرات ترصد مشاهد مرعبة للحظة حدوث زلزال تركيا الجديد | فيديو

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

|اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-2-2023

دار الإفتاء: الوضوء بدون المضمضة والاستنشاق جائز

مصرع 7 في تركيا وسوريا جراء الزلزال الأخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

استغلوا الزلزال| معلومات عن الكتاب المسروق بواسطة فريق الإنقاذ الإسرائيلي من تركيا؟

لحظة إخراج رجل من تحت الأنقاض بتركيا وفي فمه سيجارة| فيديو

فيديو

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

إميلي خالد: في مواهب شابة ما أخدتش فرصتها.. وأشرف زكي دعمنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ