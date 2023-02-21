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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تكرم الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت التابعة لها

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أنه في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك بعد نجاحهم في اجتياز جميع معايير الجودة والحصول على درجة الاعتماد GAHAR، والمعترف بها دوليا من “الإسكوا” العالمية.

تم تكريم العاملين بهذه المنشآت، ممن كانوا سببًا في الوصول إلى هذا الإنجاز، وذلك شكرًا وتقديرًا لجهودهم، ولما بذلوه من مجهود استثنائي، مع التأكيد على الاستمرار بنفس المستوى المتميز في تقديم جميع الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير الدولية.

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وبلغ عدد المنشآت الطبية الحاصلة على درجة الاعتماد بالأقصر حتى الآن، مركزين لطب الأسرة و7 وحدات بإجمالي 9 منشآت صحية تابعة للهيئة، حيث تُعد درجة الاعتماد القومية GAHAR 2021 المحدثة والمعتمدة دوليا من منظمة “الإسكوا” العالمية هي واحدة من أعلى المعايير لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وقام بتقديم شهادات التقدير لما يقرب من 90 فردا من الفرق الطبية والعاملين المسئولين بتلك المنشآت؛ الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وذلك بحضور عدد من قيادات فرع الهيئة بالأقصر، حيث أقيمت الاحتفالية بتنسيق وإشراف إدارة الدعم المعنوي بفرع الهيئة بالأقصر.

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