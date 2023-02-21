سؤال برلماني بشأن استعدادات الحكومة لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مناسبة

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بسؤال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إستعدادات الحكومة لإستقبال شهر رمضان ومدى توافر السلع الغذائية الرمضانية لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان وخططها للسيطرة على الأسعار خاصة خلال الشهر الكريم

وقالت " الجزار " إن السوق المحلية تعانى من نقص المعروض لبعض السلع الغذائية بين الحين والأخر وما يصاحب ذلك من إرتفاع ملحوظ فى أسعارها بشكل متسارع ومستدام خاصة منذ إندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرتها السلبية على سلاسل إمدادت الغذاء لكوننا للأسف دولة تعتمد على الإستيراد لسد احتياجاتها من السلع الغذائية حيث أن مصر تنتج فقط 45% من القمح و 3% من الزيوت النباتية وتستورد الفرق،

و أشارت إلى أن مصر لديها فائض فى الأعلاف الخضراء وعجز كبير من الاعلاف المركزة ( ذرة صفراء _ فول صويا ) يتم إستيراده ويقدر ب 10.682 مليون طن وهو ما ينعكس سلبا على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ويشكل أزمة بالغة للمواطنين فى ظل إقتراب شهر رمضان والذى يقترن بزيادة الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير، كما يشهد السوق المحلى أزمة فى الأرز بعد قرار مجلس الوزراء فى 15 فبراير 2023 بإلغاء التسعيرة الجبرية للأرز بموجب القرار رقم 94 لسنه 2022 لمدة 3 أشهر او لحين إشعار أخر وتم إيقاف القرار فى توقيت حرج وغريب قبل شهر رمضان مما سينعكس سلبيا على سعر الأرز فى ظل معاناة المواطنين من إرتفاع مستمر لأسعار معظم السلع الغذائية والذى بات يشكل تحدى كبير فى ظل شهر رمضان الكريم .

وتوجهت النائبة سميرة الجزار بعدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية وهى :

1_ إلى أى مدى يكفى المخزون من السلع الغذائية لتلبية إحتياجات السوق خلال شهر رمضان ؟

2_ ماهى خطة الوزارة لتوفير السلع التى تعانى من النقص حتى تصبح قادرة على تلبية الطلب عليها ؟

3_ ماهى الخطوات التى تتبعها الوزارة للتأكد من إستمرار توافر السلع وضمان الأمن الغذائى للدولة ؟

4_ ماهى خطة الوزارة للتصدى لإرتفاع الأسعار والسيطرة عليها ؟

5_ ما هى الأسباب التى دفعت الوزارة لإنهاء قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنه 2022 الخاص بتحديد سعر بيع الأرز؟

6_هل تم دراسة تبعات إنهاء هذا القرار وتأثيراته المحتملة على السوق خاصة فى ذلك الوقت ؟

7_ ماهو حجم التنسيق بين وزارة التموين وباقى الوزارات المعنية لوضع خطط مستقبلية قادرة على توفير السلع الغذائية الإستراتيجيةحتى الوصول للإكتفاء الذاتى ؟

8_ هل فى مقدور الوزراة توسيع إنتشار معارض اهلا رمضان بحيث تشمل جميع مراكز وأحياء الجمهورية؟

9_ هل من الممكن زيادة دعم السلع التموينية بشكل إستثنائى خلال شهر رمضان لمساعدة الغير قادرين ؟

وطالبت النائبة سميرة الجزار من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة هذه الأسئلة إلى

السيد وزير التموين والتجارة الداخلية للرد على الأسئلة كتابة .