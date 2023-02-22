برلماني يطالب بتقديم حوافز جديدة للمستثمرين لإنشاء مشروعات

طالب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة توصيات النهوض بالاستثمار في مصر ووضع حوافز جديدة للمستثمرين.

الاستثمار في مصر



وقال محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض، مؤكدًا أن من أبرز التوصيات التي ينبغي أن تراعيها الحكومة هي خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي لأقل من 10% لتشجيع المستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة.



وأشار النائب أيضا إلى ضرورة أن تكون هناك هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة.



وأكد النائب أيضًا ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز مما يؤدي إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر.