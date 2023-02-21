جامعة الجلالة تفوز بمشروع ممول من اليونسكو لتحويل المناطق الأثرية للتحول الرقمي

وقعت جامعة الجلالة الأهلية، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ورد لتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ العروض الأولية التكنولوجية لتحويل المناطق الاثرية لمشروع IHERITIGE في منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، إلي مشاريع ذات تحول رقمي باستخدام تقنيات الـ VR-AR، وذلك من خلال توثيق ونشر خطوات تنفيذ العروض الأولية، في بحث دولي لخطوات المشروع وآليات تنفيذ الـ Prototypes باسم جامعة الجلالة الأهلية، في المجلات أو الدوريات العالمية.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، وآية العريف، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ورد لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية CEEBA، ممثلاً عن الجهة المانحة UNESCO، وذلك بعد فوز المشروع المتقدم من جامعة الجلالة للجهة المانحة للمشروع، تحت إشراف الدكتور جمال الخشن، المدرس بمجال الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، بشراكة بحثية مع شركة ورد لتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، رحب الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بهذا التعاون، مشيراً إلي أن الجامعة ستقوم بالإشراف العلمي علي مراحل تنفيذ المشروع، ونشر البحث الدولي بمراحل تنفيذ المشاريع، مؤكداً علي أهمية تبادل الخبرات العلمية والعملية بين المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية، لدعم مراحل التنمية في مختلف المجالات.

وأضافت آية العريف، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ورد لتكنولوجيا المعلومات، أن الشركة ستوفر آليات وأدوات لتنفيذ المشاريع القائمة داخل الأماكن الاثرية بمنطقة الاهرامات، بجانب تصميم وإنتاج البرمجيات المختلفة لخدمة هذا المشروع، مشيرة إلي توثيق عمليات إنتاج البرمجيات، وذلك بمشاركة وتدريب طلاب مجال الفنون والتصميم بجامعة الجلالة.