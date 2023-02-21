أرقام جديدة لأبطال الرماية المصريين في كأس العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة



حقق أبطال الرماية المصريون أرقاما جديدة لأول مرة في كأس العالم للرماية ، حيث كان فارق 0,7 نقطة كفيلة بأن يُشارك الفريق المصري بندقية ضغط هواء مختلط المكون من الرامي محمد حمدي وفريدة خالد فى نهائيات10 متر والمنافسة علي ميدالية.

كما حصل الرامي محمد حمدي علي 628,2 نقطة في مسابقة البندقية ضغط هواء رجال فردي ويُعتبر هذا الرقم رقم مصري وعربي وأفريقي جديد، وحالت نقطة واحدة عن دخوله للنهائيات والمنافسة علي ميدالية، حيث أن آخر رامي في النهائيات حصل علي رقم 629,2 وكانت بفارق نقطة واحدة كفيلة بدخوله النهائيات والمنافسة علي ميدالية.

وحصلت الرامية ريماس وليد الناشئة تحت 16 سنة في أول مشاركة لها في بطولة كأس العالم للرماية سيدات علي رقم 621,5 نقطة وهذا يُعتبر رقم جديد للناشئات.

وجاءت نتائج اليوم فى نهائي بندقيه هواء ١٠ أمتار سيدات كالتالي :

الميدالية البرونزية . تيلوتاما سين ( الهند)

الميدالية الفضية . نينا كريستين ( سويسرا)

الميدالية الذهبية شونا ميكينتوش ( بريطانيا)

نتائج نهائي بندقية هواء ١٠ أمتار رجال كالتالى :

الميدالية البرونزية ميران ماريسيتش ( كرواتيا)

الميدالية الفضية ماكسيميليان أولبريش ،( ألمانيا)

الميدالية الذهبية باتيل رودرانكش ( الهند)

يذكر أنه قد قاما الثنائي اللواء ايمن جرجاوي مدير المركز الاوليمبي المصري للرماية ، و طارق شرارة مدير بطولة كأس العالم للرماية بمصاحبة مستر وولف هاينز بفلاوميت Wulf Heinz Pflaumet رئيس شركة ولتر العالمية للأسلحة والوفد المرافق له لميدان الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتفقده ومتابعة فاعليات بطولة كاس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) والتى تستضيفها مصر بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك تحت اشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري والأفريقى وعضو الاتحاد الدولي للرماية



وتقام بطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، أستراليا، النمسا، أزربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعودية، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطة، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، أمريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتقام جميع منافسات بطولة كأس العالم، على ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.