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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمدينة نصر

صدى البلد

اصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة شخص، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على خلفية اتهامه بالإتجار بالمخدرات، وبالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بإحراز فرد خرطوش.

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كما عاقبت متهم آخر بالسجن لمدة 30 عامًا؛ على خلفية اتهامه بالإتجار بجوهر الهيروين المخدر وإحراز فرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9779 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم "إبراهيم.خ"، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، بدون ترخيص، وأحرز ذخائر "طلقة خرطوش"، بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محرزًا سلاح ناري غير مششخن ملوحًا به أمام المارة بالطريق العام فقام بضبطه وتفتيشه، وعثر بداخل السلاح على طلقة خرطوش، و7 لفافات بلاستيكية تحوي كل منهما مسحوق "بيچ اللون"، ويشبه جوهر الهيروين المخدر وميزان حساس، وبمواجهته أقر بإحراز السلاح الناري والذخائر والجوهر المخدر بقصد الإتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن اللفافات المضبوطة تحوي كل منهن على مسحوق "بيچ اللون" ثبت أنه مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنه 12 جرام.

المخدرات جنايات القاهرة الطب الشرعى محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس مخدر الهيروين غرامة 500 ألف جنيه مصلحة الطب الشرعي

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