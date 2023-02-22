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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحاصلة على البكالوريوس في سن الـ80: لا تفكر في أي مرض يصيبك

صدى البلد

قالت  آمال إسماعيل، إنها أثناء مذاكرتها للحصول على البكالوريوس في سن الـ80 وعلى الرغم من إصابتها بالعديد من الأمراض، إلا أنها اجتهدت.

وأضافت أنها لم تفكر في أي مرض أصيبت به؛ قائلة: "أنا أتناول الدواء وأتوكل على الله وأصلي وأدعي وهذه رسالة التي أوجهها لأي شخص مريض لا تفكر في مرضك أيا كان اسمه".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن من شجعها على تكملة دراستها؛ الدكتورة شيرين العدوي مذيعة ببرنامج تذوق الشعر، ونصحتها بإكمال دراستها لأنها مثقفة وكم المعلومات عندها كبير وكل ذلك سيساعدها في اتمام دراستها.

وتابعت أنها ستقوم بطباعة رسالة الماجستير على نفقة الجامعة وموضوع الرسالة هو الحياه الثقافية والاجتماعية للفئات العمريه المتقدمة في ضوء قضايا النوع الإجتماعي؛ مضيفة أنها ستقوم بإستكمال دراستها الدكتوراه.

رسالة الماجستير الجامعة البكالوريوس الثقافية شيرين معلومات

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