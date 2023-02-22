السن مجرد رقم.. سيدة في الـ 80 تحصل على البكالوريوس

كشفت السيدة آمال إسماعيل، تفاصيل على حصولها على بكالوريوس في سن ال80، قائلة: "زوجي لم يكن يريد أن أى شخص يكمل تعليمه بعدما تخرجت من المدرسة فى سن ال12.. ثم سافر وأنتهزت الفرصة وحصلت على الإعدادية فى سن ال38".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي": "بعد الإعدادية ذهبت مع زوجي وأصبت بسرطان وأنشغلت بأولادي حتي ثورة يناير.. وكان زوجي يقول لي أن المثقف مثقف وليس شرطا على حصوله على شهادات.. ولكني بداخلي كنت أريد أن أستكمل تعليمي".

وتابعت: "أثناء فترة الإعدادية ذهب للتقديم لورقة التربية والتعليم وقلت لهم أني أريد تكملة تعليمي.. والناس رحبوا بالفكرة".