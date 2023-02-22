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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: حجم التجارة مع الصين سيصل إلى 200 مليار دولار قبل 2024

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل إلى 200 مليار دولار قبل عام 2024، وأن البلدين يتعاونان في مجال العلاقات الدولية أيضا".

 


وأضاف الرئيس الروسي- خلال لقائه مع رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للشؤون الخارجية وانج يي، اليوم الأربعاء- إننا وضعنا لأنفسنا هدف الوصول إلى حجم تبادل تجاري بـ200 مليار دولار في عام 2024، وفي العام الماضي بلغ هذا التبادل 185 مليار دولار بالفعل.. مؤكدا أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأننا سنصل إلى أهدافنا على مستوى حجم التجارة وربما حتى قبل الموعد المخطط له.


وطلب بوتين نقل تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينج ، خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عن الجانب الروسي. 


وقال الرئيس الروسي بهذا الصدد: "إن روسيا ممتنة للصين للعمل المشترك في ظل العلاقات الدولية المعقدة حاليا في العالم"، مشددا على أن التعاون على الساحة الدولية بين روسيا والصين مهم لاستقرار الوضع الدولي.


من جانبه، قال وانج يي: إن "علاقاتنا ليست موجهة ضد دول ثالثة ولا تخضع لضغوط من أطراف ثالثة، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا في جميع المجالات لصالح بلدينا والعالم بأسره".

 

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