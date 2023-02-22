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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا ورئيس جهاز المشروعات الصناعية يتفقدان أعمال تطوير "مجمع الحرفيين" بالصالحية 

مجمع الصالحية
مجمع الصالحية

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة مجمع الصناعات الصغيرة والحرفية بمنطقة الصالحية بمدينة قنا ، التى بلغت تكلفتها 40 مليون جنيه.

ورافق المحافظ في جولته المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعلي غريب، مدير التعاون الإنتاجي بالمحافظة، وطارق لطفى، رئيس مجلس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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وقال محافظ قنا ، إن أعمال رفع كفاءة مجمع الصناعات الحرفية، شملت إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب أعمدة إنارة، ورصف طرق بطول 6 كيلو متر بالمرحلة الاولي، بالاضافة الى عمل سور أمامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة وإنشاء نقطة إسعاف ونقطة حماية مدنية لخدمة العاملين بمجمع الصناعات الحرفية بمنطقة الصالحية بمدينة قنا .

كما التقى محافظ قنا ، خلال جولته بعدد من أصحاب الورش الحرفية والحرفيين بالمنطقة واستمع إلى مطالبهم، ووعد بدراسة تلك المطالب لتلبية احتياجاتهم، موجهاً مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي، بمراجعة وصلات المياه وإصلاح التالف منها ومراجعة أغطية بالوعات الصرف الصحي وتركيب أغطية جديدة وطالب المسئولين بمراجعة تراخيص جميع الورش داخل مجمع الصناعات مع ضرورة الإهتمام بنظافة الشوارع وإزالة المخلفات عن جانبى الطريق.

وأوصى الداودى، مسئولي شرطة المرافق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمراجعة موقف التعديات علي حرم الرصيف وإزالة الإشغالات وإنشاء أماكن مخصصة داخل المجمع لنقل الورش العشوائية المخالفة وتقنين اوضاعهم، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب، فضلاً عن إضفاء قيمة مضافة لهذه المنطقة بعد أوجه التنمية التي حلت عليها. 

و أكد محافظ قنا، أن المحافظة تسعي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية المشرف علي مجمع الصناعات الحرفية إلي تطوير ورفع كفاءة المجمع ودراسة إمكانية تخصيص مساحة أرض لإقامة مرحلة ثالثة لاستيعاب جميع الورش الحرفية المختلفة.
 

تفقد مجمع الصناعات الحرفية بالصالحية

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قنا مجمع الصناعات الصغيرة أعمال رفع كفاءة مجمع الصناعات منطقة الصالحية نقطة اسعاف اعمدة انارة

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