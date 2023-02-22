ياسمين الخطيب توجه رسالة شديدة اللهجة إلي أصالة بسبب هاني فرحات

علقت الاعلامية ياسمين الخطيب علي اهانة الفنانة أصالة للمايسترو هاني فرحات في إحدى الحفلات .

وغردت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" إهانة أصالة للمايسترو هاني فرحات ليس ذلة لسان، أو دعابة قيلت بحسن نية وأُسيء فهمها، بل إهانة متعمدة، تفضح لؤم فاعلها، ولا تنتقص شيء من قدر المايسترو هاني فرحات.

‏والمثير للسخط أكثر أنها لم تعتذر حتى الآن -على حد علمي- مع التأكيد أن هاني فرحات ليس بحاجة لاعتذارها أو اشادتها".

كانت حالة من الجدل الواسع أثارها فيديو الفنانة أصالة الأخير، الذى انتشر فى الساعات الماضية كالنار فى الهشيم ويظهر فيه إحراجها للموسيقار هانى فرحات فى إحدى الحفلات التى جمعت بينهما بالأوبرا .

وتسبب الفيديو الذى أحرجت فيه أصالة الموسيقار هانى فرحات فى حالة من الجدل فى السوشيال ميديا ، وتعرضت أصالة إلى هجوم شرس من جانب الجمهور الذى وجه لها عديد من العبارات السلبية واصفين ما فعلته بأنه نوعا من الاستهزاء وعدم التقدير للموسيقى هانى فرحات ، وقال البعض الآخر أنه قلة ذوق منها واستظراف.

وبالبحث اتضح أن الفيديو الذى تم تداوله من حفل قديم ولم تكن تقصد فيه الإحراج للموسيقار هانى فرحات، وإنها احتفت به أكثر من مرة خلال الحفل بينما فى المقطع المتداول كانت ترغب فى رد الجميل إلى الموسيقار خالد فؤاد، الذى ساندها فى بدايتها وكان بجوارها باستمرار.

وأثار الفيديو حفيظة كثيرين من محبى أصالة حيث جاءت تعليقاتهم :"هاني فرحات محتاج الفرقة كلها تطبطب عليه واحد واحد بعد الموقف دا، وآخر: الله يكسفك يا شيخه زي ما كسفتيه".

وقال آخرون: "فيه فرق بين العفوية وقلة الذوق، اللي حاصل قلة ذوق واستظراف ما له داعي أبدا، أصالة طول الوقت تتباهى بعفويتها وإنها قلبها أبيض لكن الموقف هذا قلة ذوق الحقيقة".