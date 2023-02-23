الحكومة تزف بشرى .. مبلغ استثماري لكل أم تنجب طفلين فقط .. وطرح سلع مخفضة بالمنافذ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 341 منفذا ثابتا بخلاف المنافذ المتحركة، والمنافذ التقليدية ومنافذ القوات المسلحة والداخلية، التي سيتم من خلالها الاستمرار في ضخ السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بخلاف المنافذ الأخرى

وقال أن تلك المنافذ ستستمر لما بعد شهر رمضان، وفقا للاستراتيجية التي وضعتها الدولة، ونخطط لاستكمالها .

بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتابع أن الدواجن ستطرح من خلال تلك المنافذ، مؤكدا أنه سيتم عرضها بأسعار مناسبة للمواطنين.

مبلغ استثماري لكل أم تنجب طفلين فقط

أكد أن جميع المنافذ التابع للدولة تواصل ضخ السلع بأسعار منخفضة.

وأضاف أن الدولة تضع سيناريوهات للاقتصاد المصري بسبب التكهنات باستمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية لفترة تصل لـ3 سنوات، لافتا إلى أننا نتابع هذا الأمر في مجلس الوزراء عن كثب.



وتابع أن القضية السكانية مسألة حياة أو موت لمصر، وخاصة أن موارد البلاد ثابتة من المياه على سبيل الذكر. يجب أن نعرف هذا الأمر وأنها قضية حياة أو موت وبقاء للدولة المصرية.

رقم استثماري

وأشار إلى أن رقم استثماري لكل أم تحافظ على طفلين فقط، وتأخذ هذا الرقم بعد الوصول لسن معين.

حزم أسعار تعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية

أعلن عن أسعار الزراعة التعاقدية، خاصة على مستوى المحاصيل الاستراتيجية التي تلبي إحتياجات المواطن، وتقلل الفجوة الموجودة حاليا.

وقال أن الحكومة ستعتمد على تقليل الاستيراد من الخارج، لأن تلك المحاصيل تعتمد على الأعلاف والزيوت.

محصول الذرة الشامية الصفراء

وتابع أنه تم عقد اجتماعات مع وزراء الزراعة والري والتموين، للإتفاق على عدد من المحاصيل الإستراتيجية، مؤكدا أن أهم تلك المحاصيل الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس.

بدأنا في تدبير الأموال والإفراج عن الأعلاف

قال إنه تم توفير المخصصات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة بنسبة 28%، وذلك لاستيعاب طلبات المواطنين غير القادرين، وفقا لحزم الحماية المجتمعية.

وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، والدولة لم تتدخل في أسعار الأرز، ولكن مؤخرا تدخلنا بنسبة لتحديد سعره ولضمان الجزء المخصص لتغطية احتياجات المواطنين التموينية.

وأكمل: الدولة تسعى إلى وضع بعض الضوابط لضبط الأسعار في السوق، متابعا: نعمل على استيراد جزء بسيط من الأرز لتوفير باقي احتياجات المواطنين طوال العام.

وفيما يخص أزمة الدواجن، أكد أن الأزمة كانت تتمثل في الأعلاف، وتوفير كم الأعلاف الكافي للصناعة، وبالفعل بدأنا في تدبير الأموال والإفراج عن الأعلاف.

رئيس الوزراء يكشف اسباب استيراد الدواجن

واسترسل: خلال الفترة الماضية بدأت العديد من المزارع في الخروج من إنتاج المصانع، وعليه اصبح لدينا فجوة زمنية، ولذلك لجأنا إلى الاستيراد لتوفير الدواجن للمواطنين.

الدولة تسعى لضمان أكبر حجم لتوريد القمح من السوق المحلي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سعر ضمان الذرة الشامية البيضاء 9000 جنيه للطن والذرة الشامية الصفراء 9500 جنيه للطن.

وقال :" سعر ضمان فول الصويا 18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس الزيتي 15 ألف جنيه للطن ".

وأضاف أن الأسعار التي نعلن عنها هي سعر الضمان والعبرة سوف تكون وقت التوريد كي نضمن تواجد عائد مجزي للفلاح المصري ".

وتابع أن"الدولة تسعى لضمان أكبر حجم من توريد القمح من السوق المحلي ".

وأكمل "الدولة تتخذ إجراءات كثيرة مع قطاع الصناعة من أجل تشجيعه على النمو والتوسع وتعميق التصنيع المحلي".

الاستثمار الأجنبي يقفز لـ3.3 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي

قال إن خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94%، بالمقارنة مع الربع الأول من العام السابق.

وأضاف أن خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تم تسجيل 3.3 مليار دولار استثمارات خلال أول ثلاثة أشهر.

وأعلن عن حزمة تعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الزراعة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل دعم الفلاح بكافة الطرق.

الدولة قادرة على سداد كافة التزاماتها الخارجية من العملة الصعبة

قال إن أحد أهم المعايير التي تستهدفها الدولة، هو تحقيق فائض أولي، ومقارنة نسب الإيرادات بالمصروفات، متابعا: تحقيق فائض أولي كان أحد المستهدفات التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأكمل أنه بالرغم من زيادة حزم الحماية الاجتماعية واتخاذ العديد من القرارات الاستثنائية خلال تلك الفترة، نجحنا في تحقيق فائض أولي بقيمة 43 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى يناير 2023.

وأكد أن الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من قروض والتزامات دولية، وذلك بالتنسيق الكامل والمنظم مع البنك المركزي، متابعا: الدولة على دراية كاملة بكافة الالتزامات وآليات سدادها على كافة المحاور، مشددا على قدرة مصر بالتزامها بسداد كل ما عليها من العملة الأجنبية.

ولفت إلى أن مصر نجحت في إصدار صكوك إسلامية لأول مرة، وذلك كـ مجال جديد في الاستثمار، متابعا: بالرغم من التحفظات إلا أن الدولة نجحت في تغطية طلب مصر بقيمة تصل إلى 6.2 مليار دولار.

نعقد اجتماعا أسبوعيا لبحث آخر مستجدات طرح الشركات بالبورصة

أكد أننا نعمل على عقد اجتماع أسبوعي لمناقشة ملف طرح الشركات في البورصة، مشيرا إلى أنه حتى بداية الربع الأول من العام القادم، من المتوقع أن تصل الشركات المطروحة 32 شركة.

وقال إنه تم تكليف ما أطلق عليه بنك استثمار معني للقيام بكل الاعمال الخاصة بتلك الشركات التي تم طرحها في البورصة.

وتابع أنه سيكون هناك مجموعة كاملة بقيادة محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين، لوضع التفاصيل الكاملة، من خلال عقد اجتماع اسبوعي.

الوثيقة الخاصة بسياسة ملكية الدولة

وأشار إلى أننا نعمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، من خلال الوثيقة الخاصة بسياسة ملكية الدولة.

نعي أزمة الدواجن ونتحرك لحلها

أكد ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10% عن العام السابق .

وقال أنه وصلنا لـ 172 مليار جنيه دعم من الدولة للمنح والمزايا الاجتماعية".

وأضاف أنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، في الفترة من يوليو الماضي وحتى يناير 2023 تم رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 28.5 % ".

وعن توافر السلع قال:" 341 معرض تحت مسمى أهلا رمضان في أنحاء الجمهورية ويتم توفير السلع الرئيسية فيها ".

وتابع :"نعي تواجد بعض الأزمات في بعض السلع ونتحرك لتغطيتها بالمزيد من الضخ في السوق المحلي أو استيرادها لفترة مؤقتة لتغطية الفجوة ، وأتحدث تحديدا عن الدواجن من أجل ضبط السوق".

يسعى لزيادة توريد القمح

أعلن عن حزمة أسعار تعاقدية لعدد من المحاصيل الإستراتيجية لتشجيع الزراعة.



وأضاف أن ارتفاع صافي الاستثمار المباشر في الربع المالي الحالي بنسبة 94 بالمائة وفقا لبيان الوزراء.

توريد القمح

وتابع أن الدولة تسعى لضمان أكبر حجم من توريد القمح من السوق المحلي، لافتا إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بالتنسيق مع البنك المركزي لسداد جميع الالتزامات.

مطلوب مليون فرصة عمل كل عام

أكد أن الدولة أصدرت ٣ ملايين ونصف المليون قرار لعلاج مواطنين علي نفقة الدولة خلال عام ٢٠٢٢ وفقا لبيان الوزراء.

وأضاف أن الدولة تواصل متابعة ملف ارتفاع الأسعار، وحالة التضخم العالمي غير مسبوق في جميع الدول.

وتابع أنه مطلوب مليون فرصة عمل كل عام، والتوجيه وضع استراتيجية واضحة في هذا الصدد.