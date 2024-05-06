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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

8 مواسم وشارة القيادة| مصير علي معلول مع الأهلي.. وحكاية عرض الـ 3 ملايين دولار

علي معلول
علي معلول

مصير علي معلول.. تصدر التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي، حديث الوسط الكروي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب الحديث عن مصيره مع القلعة الحمراء وتحديد بقائه أم رحيله، وذلك مع انتهاء عقده في الموسم الحالي مع النادي الأهلي.

ورغم أنه لم يصدر قرار رسمي من النادي الأهلي حتي الأن، ولكنه تستمر التصريحات المختلفة بين بقاء علي معلول ورحيله من قبل المصادر المختلفة، وتساءل جماهير القلعة الحمراء عن مصير اللاعب التونسي مع النادي الأهلي.

علي معلول 

خلافات بين علي معلول والأهلي

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب التونسي علي معلول لتجديد عقده مع النادي، ولكن لم يتوصل الطرفين إلا حل، فطلب اللاعب علي معلول تجديد عقده بنفس القيمة المالية بعقده السابق، حيث يحصل التونسي على مليون و400 ألف دولار بالموسم، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة.

بينما وضعت إدارة النادي الأهلي خياران أمام علي معلول للتجديد، فجاء الاختيار الأول تجديد عقد علي معلول لمدة موسم واحد بنفس قيمة عقده السابق، أو الموافقة على طلبه بالتجديد لمدة موسمين ولكن يحصل على مليون دولار في الموسم، بإجمالي 2 مليون دولار في الموسمين.

ورفض اللاعب التونسي علي معلول، مفاوضات النادي الأهلي في الخيارين، ليتم حسم الأمور لبعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لا خلاف علي الرحيل

وكشف الإعلامي محمد الليثي، مفاجأة بشأن مصير اللاعب علي معلول مع النادي الأهلي، وذلك عبر تصريحات ببرنامجه "10 و10" عبر "أون تايم سبورت إف إم"، وقال محمد الليثي: "مصادرنا في القلعة الحمراء قالت إن ما تردد على مدار الأيام الماضية بشأن اتفاق الأهلي مع معلول على جميع تفاصيل العقد الجديد، أنباء غير صحيحة".

وعقب: "لم يعقد مسئولو الأهلي جلسات مكثفة مع علي معلول مؤخرًا لتجديد عقده، كانت هناك جلسة واحدة بين الطرفين منذ عدة أشهر تم خلالها الاتفاق على عدم تجديد عقد النجم التونسي ليرحل بنهاية الموسم الجاري، وكل طرف مُتفهّم تمامًا وجهة نظر الطرف الآخر ولم يحدث أي خلاف بشأن الرحيل".

علي معلول 

عروض تصل ل3 ملايين دولار

وأضاف الليثي: "اللاعب يرغب في الحصول على عقد مالي كبير يُنهي به مشواره الكروي، وأمامه بالفعل عروض جادة من السعودية وقطر تصل قيمة العرض الواحد لما يقرب من 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، وهو مبلغ لن يحصل معلول على نصفه لو استمر في الأهلي". 

وتابع: "يرغب معلول في الرحيل كذلك من أجل الابتعاد عن الضغوط الجماهيرية التي صاحبت مشواره الكروي خلال تجربته بالصفاقسي التونسي، قبل أن تتضاعف هذه الضغوط في الأهلي الذي لعب له 8 مواسم منذ 2016 شهدت تحقيق 19 بطولة قارية ومحلية حتى الآن".

وأشار الليثي، إلى أن إدارة القلعة الحمراء لديها حلول كثيرة لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل علي معلول بنهاية الموسم الجاري، من بينها الاعتماد على كريم الدبيس واستعادة رأفت خليل ومحمد أشرف من زد، بجانب توظيف أكثر من لاعب بالأهلي في هذا المركز.

بديل علي معلول

ومع نهاية عقد اللاعب علي معلول بنهاية الموسم الحالي، طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأصبح اللاعب المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر سوتشي الروسي الحالي والوداد السابق، على رأس قائمة المرشحين.

وكانت قد أكدت صحيفة رياضية مغربية، علي أن هناك موهبة مغربية تلعب في الدوري الروسي، وهو اللاعب يحيى عطية الله، ضمن اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويتوقف قرار مجلس إدارة الأهلي في التعاقد مع اللاعب، على مصير علي معلول مع الفريق.

علي معلول 

علي معلول وشارة الأهلي

وفي سياق متصل، نال التونسي علي معلول، شرف ارتداء شارة قيادة الأهلى لأول مرة فى مسيرته بعد خروج كريم وليد نيدفيد، الذى حمل شارة الكابتن فى التشكيل الأساسى للأحمر، ونزول أكرم توفيق بدلًا منه فى الدقيقة 60 من مواجهة الجونة، التى حسمها فريقه بالفوز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدورى المصرى.

وجاء ارتداء علي معلول شارة الأهلى فى المواجهة، بسبب غياب الثلاثى محمد الشناوى (القائد)، ورامى ربيعة (القائد الثانى)، ومحمد هانى (القائد الثالث)، إلى جانب مغادرة كريم وليد نيدفيد أرض الملعب.

الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الذهاب يوم 18 من مايو الجاري، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

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