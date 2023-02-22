عضو بالشيوخ: رشيد كنز سياحي بها 22 منزلا و12 مسجدا أثريا

أكدت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة هي طوق النجاة للدولة المصرية من الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحة أن مدينة رشيد بها كنز يتمثل في آثار إسلامية ومتاحف وتمتلك إمكانيات سياحية كبيرة جدًا.

وأضافت "شاروبيم"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مدينة رشيد كنز سياحي غير مستغل، وبها استمرار لأعمال التطوير ومدينة تتكامل بها جميع الإمكانيات، كما أنها تحتوي على 22 منزلا أثريا وبها أكثر من 12 مسجدا وبها أثار حربية، مؤكدا أن بها آثار إسلامية وهي الأكثر في مصر وتلي القاهرة.

ذكرى فك حجر رشيد

وأشارت النائبة هبة شاروبيم، إلى أنه كان هناك احتفالات بمناسبة مرور 200 عام على ذكرى فك حجر رشيد، وقبطي مصري شارك في فك حجر رشيد مع شامبليون، مضيفة: "لابد أن تكون رشيد على خريطة السياحية في مصر".