عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالشيوخ: رشيد كنز سياحي بها 22 منزلا و12 مسجدا أثريا

مدينة رشيد
مدينة رشيد

أكدت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة هي طوق النجاة للدولة المصرية من الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحة أن مدينة رشيد بها كنز يتمثل في آثار إسلامية ومتاحف وتمتلك إمكانيات سياحية كبيرة جدًا.

وأضافت "شاروبيم"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مدينة رشيد كنز سياحي غير مستغل، وبها استمرار لأعمال التطوير ومدينة تتكامل بها جميع الإمكانيات، كما أنها تحتوي على 22 منزلا أثريا وبها أكثر من 12 مسجدا وبها أثار حربية، مؤكدا أن بها آثار إسلامية وهي الأكثر في مصر وتلي القاهرة.

 

ذكرى فك حجر رشيد

 

وأشارت النائبة هبة شاروبيم، إلى أنه كان هناك احتفالات بمناسبة مرور 200 عام على ذكرى فك حجر رشيد، وقبطي مصري شارك في فك حجر رشيد مع شامبليون، مضيفة: "لابد أن تكون رشيد على خريطة السياحية في مصر".

حجر رشيد النائبة هبة شاروبيم مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ السياحة الاقتصاد مدينة رشيد رشيد متاحف اثار اسلامية الإعلامي إبراهيم عيسى أثار حربية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

تراجع الأرز بعد ساعات من قرار وزارة التموين.. اعرف سعر الكيلو الآن

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة:روسيا استهدفت 40%من البنية التحتية الأوكرانية وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين

بوتين يكشف عن مفتاح انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

بينهم فتاة صغيرة | قتل 7 أشخاص بالرصاص بسبب مباراة بلياردو بالبرازيل

تعرف على المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي بعد رحيل ميدو

أمريكا تعتزم الكشف عن سياسة جديدة لتصدير الأسلحة.. تفاصيل

أمام الأمم المتحدة.. مصر تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصحت العرائس بعدم المبالغة في المكياج..تسريب صور ياسمين عز قبل عمليات التجميل

هل يقلد أمير كرارة تومي شيلبي بطل Peaky Blinders في سوق الكانتو؟

موقفه متأزم.. سعد لمجرد يواجه عقوبة بالسجن 20 سنة بتهمة الاغتصاب

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ