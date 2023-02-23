عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشجيعا للإنجاب .. الصين تمنح إجازة 30 يوما للأزواج الجدد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي في الصين (صحيفة الشعب اليومية) إن بعض الأقاليم الصينية ستمنح المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما على أمل تشجيع الزواج وتعزيز معدل المواليد المتدهور.

والحد الأدنى لإجازة الزواج مدفوعة الأجر في الصين هو ثلاثة أيام، لكن الأقاليم تمكنت من تحديد الامتيازات الأكثر سخاء الخاصة بها بداية من فبراير الجاري.

وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ ستة عقود، وفقا للبيانات الرسمية، في منعطف من المتوقع أن يشير إلى بداية فترة طويلة من التراجع.

بسبب روسيا .. البنتاجون يحذر الصين من عواقب وخيمة

حادث كارثي.. انهيار منجم فحم في منغوليا وقرار عاجل من رئيس الصين

أدنى معدل مواليد

سجلت الصين العام الماضي أدنى معدل مواليد على الإطلاق بواقع 6.77 مولود لكل ألف شخص. ويعود هذا التراجع إلى حد كبير إلى سياسة "طفل واحد" التي فُرضت من عام 1980 إلى 2015 والزيادة الكبيرة في تكاليف التعليم التي أثنت الكثيرين من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو دفعتهم لعدم إنجاب أي طفل على الإطلاق.

ويمنح إقليم قانسو شمال غرب البلاد وإقليم شانشي المنتج للفحم 30 يوما الآن بينما يمنح شنغهاي عشرة أيام مع استمرار منح ثلاثة أيام فقط في سيتشوان، وفقا للصحيفة.

ونقلت عن يانج هاي يانغ، عميد معهد أبحاث التنمية الاجتماعية بجامعة ساوث ويسترن للعلوم المالية والاقتصادية قوله "تمديد إجازة الزواج هو أحد الطرق الفعالة لزيادة معدل الخصوبة".

وأضاف يانج أن "تمديد إجازة الزواج يتم بشكل رئيسي في بعض الأقاليم والمدن ذات التنمية الاقتصادية البطيئة نسبيا"، موضحا أن هناك حاجة ملحة لتعزيز القوى العاملة وتحفيز الاستهلاك.

وأشار يانغ إلى أن هناك حاجة إلى مجموعة من السياسات الداعمة الأخرى، بما في ذلك إعانات الإسكان وإجازة الأبوة المدفوعة.

الصين القوى العاملة الحزب الشيوعي الحزب الشيوعى الصينى الانجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

ترشيحاتنا

بعد وفاته .. من هو أحمد قريع رئيس وزراء فلسطين الأسبق؟

عصمت منصور تكشف تفاصيل الحالة الصحية للبطلة نهلة رمضان.. فيديو

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 فبراير

فتاوي تشغل الأذهان| هذه الأعمال تُرفع في شهر شعبان؟.. وحكم قضاء أيام رمضان الماضي

مواقيت الصلاة اليوم 23-2-2023 في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب ربع نقل على طريق أسيوط الغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا ارتدى رونالدو الجلابية البيضاء في السعودية؟..مواقع التواصل تشتعل لهذا السبب

نصحت العرائس بعدم المبالغة في المكياج..تسريب صور ياسمين عز قبل عمليات التجميل

هل يقلد أمير كرارة تومي شيلبي بطل Peaky Blinders في سوق الكانتو؟

موقفه متأزم.. سعد لمجرد يواجه عقوبة بالسجن 20 سنة بتهمة الاغتصاب

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ