جمال عبد الجواد: الوضع الحالي للحرب الروسية الأوكرانية أصبح أصعب مما كان

قال جمال عبد الجواد، مدير برنامج السياسيات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوضع الحالي لـ الحرب الروسية الأوكرانية اصبح اصعب مما كان عليه في البداية، متابعا: مر عام على الحرب وبعدنا تماما عن أي فرصة لوجود حل سياسي للحرب قريبا.

وأضاف "جمال عبد الجواد" خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الغرب استطاع حشد قواه وجمع صفوفه، وحسم تردده فى قضايا دعم أوكرانيا بأسلحة متطورة، سواء بتوفير دبابات وطائرات وأسلحة متطورة، مشددا على أن الغرب قدم دعما كبيرا ولولاه لم تصمد أوكرانيا فى هذه الحرب.

وأكمل: روسيا مازالت صامدة في الحرب، بالرغم من العقوبات التي فرضت عليها، لا يوجد معارضة لسياسة الرئيس بوتين فى أوكرانيا.

ولفت إلى أن روسيا ليس لها حلفاء كثيرون فى العالم، وهي تقف مع حلفاء مترددين، وبالرغم من كل هذا إلا أنها مازالت صامدة.