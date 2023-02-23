أهالي شارع جندل بالعريش يستغيثون من اشتعال كابل كهربائي

وجه أهالي سكان شارع جندل بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، استغاثة إلى اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لإنقاذ الأهالي من خطر اشتعال كابل كهربائي نتيجة أعمال تجريف في الشارع وتتطاير الشرارة كأنها ألعاب نارية ، حيث تسببت معدة اللودر التي تعمل في قطع كابل كهرباء مما أدى إلى اشتعال النار وكأنها ألعاب نارية، حيث وقف الأهالي مندهشين من المشهد خوفا من حدوث كارثة.

تلافي الشكوى

وأعطي اللواء شوشه توجيهاته للواء أسامة أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ،بالتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة تلافي الشكوى وإزالة أسبابها على الفور.



وعليه تحرك فريق فني من شركة توزيع الكهرباء قطاع شمال سيناء ،تحت إشراف اللواء أسامة أحمد رئيس مدينة العريش لإصلاح العطل تلافيا لوقوع أضرار .

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