بالجلد.. رانيا محمود ياسين تخطف الأنظار على انستجرام| شاهد

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك كاجوال انيق، بالجلد الأسود، وتفاعل معها جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وكانت رانيا محمود ياسين، قالت إنه من المفارقات في يوم وفاة والدها الفنان محمود ياسين، أن تصوير فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي”، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار": "والدي كان يحب فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عنه بفخر واعتزاز".

وأضافت: “محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر”.