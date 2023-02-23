بعد اتهامات الدفاع الروسي بـ الخيانة .. فاجنر ترسل شحنة ذخيرة لأوكرانيا

قال رئيس فاجنر يفغيني بريجوزين اليوم الخميس، أن شحنة ذخيرة في طريقها إلى مقاتليه في أوكرانيا بعد أن اتهمت مؤسسة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع بخلق مشاكل كبيرة مع الإمدادات لمجموعة المرتزقة.

وقال بريجوزين في رسالة ومذكرة صوتية نُشرت على قناته على "تليجرام" اليوم الخميس، إن الشحنة بدأت في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي، بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية .

وقال في الرسالة "على الأرجح ، بدأ القطار في التحرك ... قيل لنا إن الأوراق الرئيسية قد تم توقيعها بالفعل' ، ورد في الرسالة. 'أود أن أشكر كل من ساعدنا في تحقيق ذلك. لقد أنقذت مئات ، وربما الآلاف من أرواح الرجال الذين يدافعون عن وطنهم".

واتهم بريجوزين الثلاثاء الماضي ، قيادة وزارة الدفاع الروسية بـ "الخيانة" لفشلها في تزويد مقاتلات فاجنر بالذخيرة وعدم مساعدتها في النقل الجوي.

ولم تتمكن سي إن إن من التحقق بشكل مستقل من مزاعم بريغوزين بشأن نقص الذخيرة. ألقى رئيس فاجنر ، الذي ليس له منصب رسمي ، باللوم مرارًا وتكرارًا على وزارة الدفاع الروسية لخسائرها في ساحة المعركة في أوكرانيا.

تقدر الحكومة الأمريكية أن مجموعة فاجنر تكبدت أكثر من 30 ألف ضحية ، بما في ذلك ما يقرب من 9000 قتيل في معركة مدينة باخموت. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الأسبوع الماضي إن حوالي نصف هؤلاء التسعة آلاف قتلوا منذ منتصف ديسمبر كانون الأول. وقال إن نحو 90٪ من القتلى في ديسمبر تم تجنيدهم من السجون الروسية.

