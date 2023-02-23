سوهاج تنظم زيارات للمعالم السياحية والأثرية لـ60 طالبا

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس، نظمت محافظة سوهاج ممثلة في الإدارة العامة للسياحة، والهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة.

برنامج للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة كل أسبوع، بداية من منتصف أكتوبر الماضي، وحتى أبريل القادم.

محافظة سوهاج

ومن جانبه أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم تنظيم رحلة اليوم الواحد هذا الأسبوع، ضمن فعاليات البرنامج، لعدد 60 من طلاب وطالبات المدارس بسوهاج، حيث قاموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة.

شملت "متحف سوهاج القومي، ومنطقة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا، والمنطقة الأثرية بأخميم، ومقابر الحواويش الأثرية، وقرية النسيج بالكوثر".