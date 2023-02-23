تخصيص 1000 فدان لزراعة الأرز بنطاق بحيرة باريس في الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص 1000 فدان لزراعة الأرز بنطاق بحيرة باريس مع توفير التقاوي بتخفيض 50% للراغبين، والتقدم حتى منتصف مارس المقبل، وكذلك منح مهلة حتى 15/ 3/ 2023م للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة يتم بعدها إخطار النيابة العامة وإيقاف جميع أشكال الدعم التمويني.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وهنّأ المحافظ في مستهل الجلسة المستشار العسكري الجديد للمحافظة، ومديري قطاعي التموين و التربية والتعليم، مُتمنيًا مواصلة مسيرة العطاء والتوفيق في أداء مهام المنصب الجديد.

ووافق المجلس على تخصيص 6440 م٢ بمنطقة السبط البحري (الناضورة) لإنشاء مدرسة تعليم أساسي ومدرسة ثانوي عام، ضمن الخطة المستقبلية للمحافظة، والانتهاء خطة تسكين جميع المديريات بمجمع المصالح الحكومية المميكن وفق الهياكل الإدارية المعتمدة، مع حصر جميع الأثاث والأجهزة المتواجدة لإعادة استغلالها.

وأكد المحافظ على التعاون والاستعداد بين جميع الجهات لاستقبال ضيوف المُحافظة على مدار الأيام القادمة باحتفالية (يوم الوفاء) و(مؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21) المُقام في الفترة من 23 وحتى 27 فبراير الجارى.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالمراكز لاستقبال شهر رمضان المبارك والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية واللحوم بمنافذ الوحدات المحلية وفروع المصرية ماركت، والمرور الدوري على المخابز للتأكد من توافر الخبز ومطابقته للمواصفات، وتبنّي مُبادرة للتكافل المجتمعي بالتعاون مع رجال الأعمال وكبار التجار بالمحافظة؛ لدعم الأسر المستحقة خلال شهر رمضان الكريم، والتنسيق بين التأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية لتنفيذ حملة الكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم بالمدارس؛ للوصول للعينة المستهدفة من الأطفال.

وكلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بتنفيذ قوافل تعليمية ومجموعات تقوية لطلاب مرحلة الثانوية العامة بالمناطق النائية، ومديرية الزراعة بتوزيع الشتلات التي تم استلامها ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة) بإجمالي 150 ألف شتلة على المراكز والقرى.