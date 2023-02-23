تعليم الوادي الجديد: طلاب المدارس يشاركون في تزيين الشوارع ومداخل مدينة الخارجة..صور

أعلن سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن استكمال سير العمل فى تزيين جدارية النصب التذكارى بمدخل مدينة الخارجة بمشاركة طالبات ومعلمات مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات بالخارجة، ووجه الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر والعمل الدؤوب لإنجاز العمل وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف، وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى بدعم التعليم الفنى بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالعملية التعليمية.

وفى سياق متصل كرم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مجموعة من المتميزين من قطاع تعليم المحافظة، ذلك من منطلق الحرص على تشجيع وتحفيز المتميزين لمواصلة الإبداع والتميز وحسن أداء العمل، حيث تضمن التكريم توجيه اللغة الإنجليزية بالمديرية لدعم معلمى المادة للنهوض بالعمل، ورياض الأطفال لتنفيذ مجموعة من البرامج الإذاعية بمرحلة رياض الأطفال.

كما جرى تكريم إدارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة للظهور بالمظهر اللائق والمشرف ودعم طلابنا من ذوى الهمم، وهنأ مدير التعليم بالمحافظة جميع المكرمين، وحفزهم على مواصلة العطاء والتميز فى العمل للنهوض بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

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