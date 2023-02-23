عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادي الجديد: طلاب المدارس يشاركون في تزيين الشوارع ومداخل مدينة الخارجة..صور

جانب من الرسومات
جانب من الرسومات

أعلن سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن استكمال سير العمل فى تزيين جدارية النصب التذكارى بمدخل مدينة الخارجة بمشاركة طالبات ومعلمات مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات بالخارجة، ووجه الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر والعمل الدؤوب لإنجاز العمل وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف، وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى بدعم التعليم الفنى بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالعملية التعليمية.

وفى سياق متصل كرم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مجموعة من المتميزين من قطاع تعليم المحافظة، ذلك من منطلق الحرص على تشجيع وتحفيز المتميزين لمواصلة الإبداع والتميز وحسن أداء العمل، حيث تضمن التكريم توجيه اللغة الإنجليزية بالمديرية لدعم معلمى المادة للنهوض بالعمل، ورياض الأطفال لتنفيذ مجموعة من البرامج الإذاعية بمرحلة رياض الأطفال.

اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد يشارك ملتقي قادة المستقبل والجمهورية الجديدة

كما جرى تكريم إدارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة للظهور بالمظهر اللائق والمشرف ودعم طلابنا من ذوى الهمم، وهنأ مدير التعليم بالمحافظة جميع المكرمين، وحفزهم على مواصلة العطاء والتميز فى العمل للنهوض بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

جانب من الرسومات (1)
جانب من الرسومات (1)
جانب من الرسومات (2)
جانب من الرسومات (2)
جانب من الرسومات (3)
جانب من الرسومات (3)
جانب من الرسومات (4)
جانب من الرسومات (4)
جانب من الرسومات (5)
جانب من الرسومات (5)
جانب من الرسومات (6)
جانب من الرسومات (6)
جانب من الرسومات (7)
جانب من الرسومات (7)
الوادى الجديد التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم طلاب المدارس التعليم الفني منظومة التعليم العملية التعليمية تعليم الوادي الجديد طلاب شوارع النصب التذكارى قادة المستقبل المنظومة التعليمية سير العمل إتحاد طلاب المستقبل تشجيع كافة الامكانيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

موضوعات متعلقة

اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد يشارك ملتقي قادة المستقبل والجمهورية الجديدة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

فلسطين .. إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل | شاهد

صدمة ومناظر بشعة .. بكاء نسرين طافش بسبب زلزال سوريا .. فيديو

خالد الغندور يوجه رسالة حادة بعد قيد ثلاثي الزمالك| شاهد

عمل خطير إياك أن تفعله في شهر شعبان .. حذر منه النبي

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر بشدة.. تناول خل التفاح على الريق يصيبك بمرض خطير

صورة سيلفي لطيار أمريكي مع المنطاد الصيني في الجو تظهر مفاجأة

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور أثارت ضجة لـ حلا شيحة| شاهد

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ