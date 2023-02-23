أمير المصري يعلن عرض فيلمه Limbo على إحدى المنصات

أعلن الفنان أمير المصري، عن عرض فيلمه “Limbo” على Netflix، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: اللي متفرجش على الفيلم هو موجود دلوقتي على نيتفليكس".

وكان أمير المصري، قد فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره في فيلم Limbo، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن شاروك على جائز أفضل مخرج.

وعبر أمير عن سعادته في فيديو عرضه الحفل عقب إعلان الجائزة، وقال أمير: "شكرًا لعائلتي، أبي وأمي وفريق عمل وطاقم الفيلم خلف وأمام الكاميرا، للعمل في ظروف صعبة، لإنتاج هذا الفيلم الرائع"، وتابع شكره للمخرج قائلًا: "أشكر المخرج بن شاروك على قيادته وصداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا".

وبرز فيلم دراما اللاجئين Limbo خلال موسم الجوائز العام الماضي، وتم التنويه له في مهرجان كان 2020، ونال أكبر عدد من الترشيحات في قوائم جوائز البافتا الأسكتلندية لعام 2021.

وحصل فيلم Limbo على 5 ترشيحات من بينها أفضل ممثل لأمير المصري، وأفضل فيلم ومخرج وكاتب سيناريو، وهو الترشيح الأول للممثل المصري العالمي ضمن هذه القوائم.

وحاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Variety: "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات".