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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بين مؤيد ومعارض.. خطوبة البلوجر عمرو راضي تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

خطوبة عمرو راضي
خطوبة عمرو راضي

أثار البلوجر عمرو راضي الجدل بسبب خطوبته، والتي سيطر عليها أجواء شعبية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

ونشر عمرو راضي صورًا من خطوبته، مرتدي بدلة لامعة مع تصفيفة شعر غريبة، بينما ارتدت خطيبته ملابس شعبية لامعة. 

 

وجلس عمرو راضي داخل توك توك، في أجواء شعبية وأضواء، وعلق علي الصور كاتبًا: “الناس كلها بتتمني تعمل فرحها في قاعات كبيرة ونضيفة، الفرح اللي انا بتمناه".

 

وانقسمت آراء رواد السوشيال ميديا حول فكرة خطوبة عمرو راضي في الأجواء الشعبية، وملابسه المختلفة والغريبة. 

 

وجاءت التعليقات من قبل متابعي عمرو راضي، علي خطوبته الشعبية: 

“فكرة مجرمة - عالم فاضية - مش دايما الاختلاف يبقي تميز - فكرة ملهاش لازمة”.

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