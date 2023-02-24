احتياجات المصريين في أمان.. التموين توفر 290 ألف طن سلعا أساسية بأسعار مخفضة

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 50 ألف طن أرز أبيض مستورد.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة خلال الشهر الجاري لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصول خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5، أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16، أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4، أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20.

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد ‏معارض "اهلا رمضان" المشاركة بالمحافظات، وأفاد التقرير بوصول عدد المعارض الى 341 معرضاً، ‏بالاضافة الى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي.

أشار التقرير إلى أن الأسعار بالمعارض الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيه والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيها ، ‏والأرز من 14.5 الى 16.5 حسب نسبة الكسر، فيما تطرحه الوزارة على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه، والمكرونة 6 ‏جنيه، والدواجن المجمدة 65 جنيه للكيلو، واللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيه ، والبرازيلي المجمدة 120جنيه، وطبق ‏البيض 86 جنيه.

وأكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة أن التخفيضات بالمعارض تتفاوت بين ‏الـ 25% وصولا إلى الـ 30% مشيراً إلى أن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية تشارك بشركاتها العاملة في تلك المعارض ‏لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

كما تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 240 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي ومن المقرر وصول الكميات المتعاقد عليها خلال شهر أبريل 2023 .

وكانت قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 50 ألف طن أرز أبيض مستورد.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة خلال الشهر الجاري لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصول خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5، أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16، أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4، أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20.

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يقضى بمد فترة التصفية الموسمية الاولى ( الاوكازيون ) حتى ٢١-٣-٢٠٢٣.

وألزم القرار الصادر المحال التى سوف تدخل الاوكازيون بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من مدرية التموين بنطاق كل محل إضافة إلى الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد الدخول فى الاوكازيون.

وصرح أحمد كمال - ‏المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد تلقى تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية .‏وأفاد التقرير الوارد الى وزير التموين الى وصول نسب التخفيضات ‏في التصفية الموسمية الأولى الاوكازيون تتفاوت ما بين ٢٥% و 50% في ‏الكثير من المحال المشاركة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون معالي الوزير ان المديريات ما زالت تفتح أبوابها امام ‏الراغبين بالاشتراك في الاوكازيون بتقديم المستندات ‏المطلوبة للمشاركة به، واضاف الدكتور ‏‏علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع ‏يوميا التخفيضات الموجودة بالاوكازيون والحملات التي ‏تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها والتزام ‏المحال المشاركة بالاوكازيون بالتخفيضات ووضع سعرين ‏على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون وأشار إلى أن عدد المحال التى شاركت فى الاوكازيون الان وصل إلى 2862.

يذكر ‏ الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، كان قد أصدر قرارا ببدء التصفية ‏الموسمية الأولى الاوكازيون في السادس من الشهر الجاري.‏