تامر أمين: وسط ملعب الزمالك تأثر بعد رحيل نجمي الفريق

أكد الإعلامي تامر أمين أن وسط ملعب نادي الزمالك تأثر بعد رحيل نجمه طارق حامد ونجمه امام عاشور لكن التأثير الأكبر سيكون بسبب امام عاشور، معلقا: "الزمالك ملعبتش كورة حلوة غير بعد رحيل طارق حامد"، وأن هذا ليس تقليلا إطلاقا من قيمة النجم طارق حامد.

وأوضح تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن طارق حامد لاعب ممتاز على مستوى الصد ومتخصص في صد هجمات المنافسين في منتصف ملعب الزمالك، ولكنه مفسد لـ بناء هجمات فريقه، أما إمام عاشور وبعد لعبه الكرة الهجومية كان في وجهة نظره أفضل وسط ميدان دفاعي في الكرة المصرية ولازال.

انقسام جماهير نادي الزمالك



وأشار تامر أمين إلى أن هناك حالة من الانقسام في صفوف جماهير نادي الزمالك النصف سعيد بتألق إمام عاشور مع ناديه الجديد والنصف الآخر غاضب وحزين لخسارة موهبة كبيرة مثل امام عاشور الذي كان إضافة فنية كبيرة لـ فريق الزمالك.