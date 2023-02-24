أنا كبرت على الكلام ده.. سيلينا جوميز تعتزل السوشيال ميديا بسبب التنمر

أعلنت المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، اعتزال السوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة، بعدما عانت من التنمر عقب ظهورها بزيادة وزن ملحوظة مؤخرا، والتعليقات السلبية من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت سيلينا جوميز في فيديو لايف عبر تيك توك، وأعلنت باكية أنها ستأخذ استراحة من السوشيال ميديا، بعد دفاع تايلور سويفت عنها، وليدي جاجا أيضا.

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وقالت سيلينا جوميز التي تبلغ من العمر 30 عاما، إنها سعيدة بأن لديها أصدقاء يدافعون عنها، ورغم دعم الكثيرين لها، إلا أنها تشعر بأنها حاليا أكبر سنا من التعامل مع مثل هذه المواقف، وتحتاج إلى الاستراحة قليلا، لكنها أيضا راضية عن نفسها، وتحب ما تفعله وما هي عليه الآن.

مازالت سيلينا جوميز تعاني من آثار الهجر التي خلفها لها المغني جاستن بيبر، وزواجه من هايلي بيبر، التي رغم تأكيدها على عدم وجود مشكلات مع المغنية الشابة، إلا أن جمهور السوشيال ميديا دائما ما يخلق منازعات وهمية حول هذا الثلاثي.