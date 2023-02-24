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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى خليجية لشهر رمضان.. طريقة عمل الدرابيل

طريقة عمل الدرابيل
طريقة عمل الدرابيل

 تعتبر طريقة عمل الدرابيل، واحدة من الحلى الشهيّة اللذيذة الشهيرة بالمطابخ العربية خاصّة في الكويت، فهي حلوى كويتية، عبارة عن رولات عجين محشيّة بالقرفة والسكر والحبّهان ومقلّية في الزيت، وتُقدّم الدرابيل في المناسبات خاصّة في شهر رمضان.

 

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وقدم الشيف. سنان بطرس، طريقة عمل الدرابيل، وهي من وصفات المطبخ الخليجي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة لن تستغرق سوى ٢٠ دقيقة، وتكفي مقادير هذه الحلوى 10 أشخاص.


 

طريقة عمل الدرابيل 

 

طريقة عمل الدرابيل 

 

مقادير طريقة عمل الدرابيل :

للعجين :

3 كوب دقيق أبيض

¾ كوب زيت نباتي 

ماء حسب الرغبة

 

للحشو :

1 كوب سكر بني

¼ كوب قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

زيت غزير للقلي

 

طريقة عمل الدرابيل :

_ لتحضير العجين، نضع في وعاء كل من: الدقيق، الزيت ونعجن ثم يضاف الماء حسب الحاجة تدريجيًّا حتى تحصلين على قوام عجينة متماسك ومناسب.

_ نغطّي العجينة بقطعة قماش لمدّة 20 دقيقة.

_ لتحضير الحشو،  نخلط في وعاء كل من: السكر، القرفة، الحبهان.

_ نقطّع العجين إلى قطع صغيرة، ونفرد كل قطعة باستخدام النشّابة إلى دائرة متوسّطة الحجم.

_ نحشو قطع العجين بخليط القرفة ثم نلفها على هيئة رول.

_ نضع الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسّطة، ومجرّد أن يسّخن الزيت نضع رولات الدرابيل فيه حتى تُقلى وتأخذ لونًا ذهبيًّا.

_ نرفع رولات الدرابيل من الزيت، ونضعها في طبق به مناديل ورقية حتى يصفى من الزيت، ونتناوله بجانب مشروبك المفضّل.

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