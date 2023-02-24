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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قافلة طبية بقرى دمياط والكشف على ١٨٨٢ مواطنا

قافله طبيه
قافله طبيه

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التى انطلقت أول أمس الأربعاء، واستمرت حتى اليوم، بقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور ،  وذلك ضمن شهر فبراير لعام ٢٠٢٣.

حيث يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

فيما وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن تلك  القافلة ، تردد عليها ١٨٨٢مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ٢٨حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٧ حالات ، هذا إلى جانب إجراء ٥٢٥ تحليل معملى و فحص ٢٥ حالة بالأشعة و ٥١ حالة أخرى بالسونار.

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