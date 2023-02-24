انطلاق قافلة طبية بقرى دمياط والكشف على ١٨٨٢ مواطنا

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التى انطلقت أول أمس الأربعاء، واستمرت حتى اليوم، بقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور ، وذلك ضمن شهر فبراير لعام ٢٠٢٣.

حيث يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

فيما وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن تلك القافلة ، تردد عليها ١٨٨٢مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ٢٨حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٧ حالات ، هذا إلى جانب إجراء ٥٢٥ تحليل معملى و فحص ٢٥ حالة بالأشعة و ٥١ حالة أخرى بالسونار.