عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: نتنياهو سيخسر حكم إسرائيل الآن حال إجراء انتخابات بالوقت الحالى

استطلاع : نتنياهو
استطلاع : نتنياهو سيخسر حكم إسرائيل الآن حال إجراء انتخابات

أظهر استطلاع اليوم، الجمعة، أن أغلبية الإسرائيليين يعارضون خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، لدرجة أن رئيس الحكومة الحالية، بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة أخرى لو جرت الانتخابات اليوم.

 

وفي انتخابات كهذه، وفقا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، ستحصل جميع الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة الحالية على 55 مقعدا في الكنيست، علما أنها ممثلة حاليا بـ64 مقعدا. 

 

وفي المقابل، ستحصل أحزاب المعارضة على 65 مقعدا.


وفي حال جرت انتخابات عامة للكنيست اليوم، سيصبح حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لابيد، الحزب الأكبر بحصوله على 27 مقعدا، بينما يتراجع حزب الليكود إلى المكان الثاني ويحصل على 26 مقعدا، وهو ممثل اليوم بـ 32 مقعدا.

وستحل قائمة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني جانتس، في المكان الثالث بحصولها على 19 مقعدا. ويحصل حزب شاس على 10 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 7 مقاعد، حزب العمل 5 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد، الصهيونية الدينية 5 مقاعد، "يسرائيل بيتينو 5 مقاعد، ومبرتس 4 مقاعد. ولن تتجاوز القائمة الموحدة نسبة الحسم.


ورأى 43% من المشاركين في الاستطلاع أن على حكومة نتنياهو وقف تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء كشرط للحوار بين الائتلاف والمعارضة، بينما اعتبر 42% أن حوارا كهذا ينبغي أن يجري حتى في حال استمرار إجراءات التشريع هذه. وباقي المستطلعين قالوا إنهم لا يعرفون ما الذي ينبغي فعله.

 

وقال 67% إن الشرخ الاجتماعي بين مؤيدي خطة إضعاف القضاء ومعارضيها "سيشتد"، بينما اعتبر 24% أنه هذا الشرخ "سيهدأ".

 

وأجرى الاستطلاع على عينة تمثل السكان البالغين اليهود والعرب في إسرائيل فوق سن 18 عاما، ونسبة الخطأ القصوى هي 4.3%.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن بيرسي تاو

ترشيحاتنا

في التموين.. أماكن بيع الفراخ البرازيلي وقائمة أسعارها بالمحافظات

المنجيات والمهلكات والكفارات والدرجات.. تعرف عليهم

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

استطلاع: نتنياهو سيخسر حكم إسرائيل الآن حال إجراء انتخابات بالوقت الحالى

دعاء أول جمعة في شعبان .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويضيء قبر الميت

في ذكرى الحرب الأولى.. رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف ضغوط كبيرة تواجهها روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولون شفاف.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

القمر وكوكبان أعلى الأهرامات.. قصة صورة مذهلة تثبت عبقرية الفراعنة

شباشب و عبايات… لقطات أثارت الجدل من حفل خطوبة عمرو راضي

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

أسبوع حرج.. عالم الزلازل الهولندي يكشف عن موعد زلزال جديد

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ