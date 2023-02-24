ناقد رياضي: خسارة ليفربول من ريال مدريد تاريخية

كشف أحمد غنيم، الناقد الرياضي عن أسباب خسارة ليفربول أمام ريال مدريد، قائلًا إن نتيجة المباراة بين ليفربول وريال مدريد تاريخية ولم تحدث في تاريخ ليفربول الأوروبي، أن يخسر بخمسة أهداف على ملعبه، لافتًا إلى أن سيناريو المباراة كان متقلبًا للغاية.



أسباب خسارة ليفربول أمام ريال مدريد



وأضاف “غنيم” عبر تقنية زووم ببرنامج “8 الصبح” المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن ليفربول ارتكب خطأ كبير جدًا بعد تقدمه بـ (2 ـ 0 )، متابعًا أن ليفربول كان يجب أن يتماسك في الخط الخلفي في منطقة نصف الملعب أكثر من ذلك، حيث جاء الهدف الأول والثاني لريال مدريد من هجمات مرتدة وسريعة.



ووصف الاستراتيجية التي اتبعها “كلوب” مدرب ليفربول بالخاطئة، خاصة أنه يعاني هذا الموسم على صعيد خط الدفاع ومنطقة وسط الملعب، معقبًا: “الوضع كان غريب جدًا”، حيث استطاع ريال مدريد في الشوط الثاني بأن يفرض شخصية البطل ويخطف الفوز.