للرحيل عن الريدز.. محمد صلاح يتقدم بطلب لليفربول

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقرير فيديو بعنوان "هل يرتدي محمد صلاح قميص برشلونة؟".

وجاء فى القرير أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول والمنتخب الوطني المصري، يتطلع للرحيل عن ليفربول، والانتقال لـ برشلونة الصيف المقبل.

وأوضحت القناة أن محمد صلاح سيخوض تجربة جديدة، فى ظل النتائج المتردية لـ فريقه الريدز، وأن صلاح مستعد لتقليل راتبه، من أجل إتمام الصفقة.

وكشفت صحيفة إسبانية أن صلاح سيقدم طلبًا لليفربول آملا أن يسمح له كلوب بالرحيل، وأن فريق برشلونة يحتاج لاعبًا بقيمة محمد صلاح، وذلك لتعويض النجم ليونيل ميسي.