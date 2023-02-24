سر ارتفاع درجة الحرارة.. ظهور بقعة شمسية نشطة

رصد صباح اليوم الجمعة انتشارا للبقع عبر سطح الشمس ضمن نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرون الحالية.

ووفقا لبيان صادر عن الجمعية الفلكية بجدة، أن أبرز تلك البقع هي المشار إليها فهي غاية النشاط ويزداد حجمها سريعًا.

وتضاعف حجمها اربع مرات خلال 48 ساعة الماضية وتحتوي على العديد من النوى المظلمة وهي منظر رائع عبر التلسكوبات المزودة بفلتر خاص بالشمس وهي كذلك ستكون في اتجاه مباشر مع الكرة الأرضية في وقت قريب.

تحتوي هذه البقعة الشمسية على مجال مغناطيسي من نوع "دلتا" يؤوي طاقة لإنتاج توهجات قوية.

وتسير التوقعات بأن هناك احتمال 60٪ لحدوث توهجات متوسطة القوة واحتمال 20٪ لتوهجات اكس الكبيرة اليوم.

البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية مؤقته على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) او كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها.

وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل.