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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم.. الشمس ساطعة والأجواء دافئة نهارا وباردة في الليل

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، لتسود أجواء دافئة خلال ساعات النهار.

وبحسب الأرصاد الجوية، يكون الطقس اليوم بارد صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

القاهرة 20 درجة.. حالة الطقس والحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 فبراير

القاهرة 20 درجة.. حالة الطقس والحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 فبراير

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشمس تكون ساطعة خلال ساعات النهار من الطقس اليوم، فيزيد التعرض المباشر لأشعتها من الاحساس بالدفء، بينما تظل فرص تكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم،كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15 للصغرى درجة
شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8 درجة
جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة

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