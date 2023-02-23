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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة 20 درجة.. حالة الطقس والحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 فبراير

الارصاد
الارصاد

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 فبراير 2023 في القاهرة والمحافظات.
 

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم .

حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

  • القاهرة 20 - 12
  • الإسكندرية 19 - 12
  • الاسماعيلية 20-10
  • الغردقة 24-13
  • المنيا 22-7
  • سوهاج 23 -8
  • أسوان 25 -10
درجات الحرارة القاهرة والمحافظات درجات الحرارة المتوقعة اليوم معتدل الحرارة الأرصاد الجوية

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