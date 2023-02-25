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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قبل الصيف.. خبير تغذية يكشف عن الفواكه الشتوية المفيدة

صدى البلد

 

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد تناول الفواكه الشتوية للصحة.

فوائد الفواكه الشتوية ما يلي :-

·البرتقال: 

يُعدّ البرتقال أحد الحمضيّات الغنيّة بالفيتامينات، والمعادن، فهو يُعتبَر من أغنى مصادر فيتامين ج؛ إذ إنّ تناول حبةٍ مُتوسّطة الحجم منه يُزوّد الجسم بـ 117% من القيمة اليوميّة لفيتامين ج، ومن الجدير بالذّكر أنّ هذا الفيتامين يُصنَّف كأحد مضادّات الأكسدة القويّة في الجسم، ويُعزِّز وظائف جهاز المناعة عبرَ مساعدة الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة النّباتيّة.

. الكيوي: 

تتميّزُ فاكهة الكيوي بحجمها الصّغير، ونكهتها المُميّزة، وقيمتها الغذائيّة العالية، فهي مصدرٌ جيّدٌ لفيتامين ج، والبوتاسيوم، وفيتامين ك؛ الذي يُعزِّز صحّة العظام، وقوّتها، كما أنّها تحتوي على الألياف الغذائيّة، إذ إنّ استهلاك حبّتيّ كيوي يوميّاً قد يساعد على تحسين عمليّة الهضم، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

·الكاكا: 

تتميّز الكاكا بلونها البرتقاليّ، ومذاقها الحلو الذي يُشبه نكهة العسل، ويُمكن أكلُها نيئةً، أو مطبوخةً، أو مُجفَّفةً، وتُستَخدَم بشكلٍ واسعٍ حول العالم في العديد من الوصفات الغذائيّة، مثل: الحلويّات، والفطائر، والمشروبات، وطبق الكاري، وحلوى الهلام، ومن المثير للاهتمام أنّها ذات قيمةٍ غذائيّةٍ عالية بالرغم من صغر حجمها، فعلى سبيل المثال؛ تُزوّد حبّةٌ واحدة من فاكهة الكاكا الجسمَ بأكثر من نصف الكميّة المُوصى بها من فيتامين أ.

·الرمان:

 يُصنّف الرمّان ضمن أكثر أنواع الفاكهة الصحيّة في العالم، حيث إنّه يحتوي على العديد من المُركّبات النباتيّة المفيدة التي لا تتوفّر في أطعمةٍ أخرى، وتُؤكَل بذوره وحبّاته نيئةً، أو على شكل عصير، ويحتوي كوبٌ واحدٌ؛ أو ما يُعادل 174 مليلتراً، من حبّات الرمّان على 7 غرامات من الألياف الغذائيّة، و3 غرامات من البروتينات، 30% من الكميّة الغذائيّة المرجعيّة اليوميّة من فيتامين ج، 36% من الكميّة الغذائيّة المرجعيّة اليوميّة لفيتامين ك، 16% من الكميّة الغذائيّة المرجعيّة اليوميّة للفولات.

· السفرجل:

 تُشبه فاكهة السفرجل بعض الفواكه الشائعة كالتّفاح، والإجاص، وتحتوي على الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائيّة؛ ممّا يجعلها ذات قيمةٍ غذائيّةٍ عالية، وتُنسَب الفوائد الصحيّة العديدة المُرتبطة بهذه الفاكهة إلى احتوائها على نسبةٍ مرتفعةٍ من مُضادّات الأكسدة؛ والتي تُقلّل من خطر الإصابة بالالتهابات، والإجهاد الأيضيّ، كما أنّها تحمي خلايا الجسم من الأضرار النّاتجة عن الجذور الحرّة، وعلاوةً على ذلك فإنّ فاكهة السفرجل تحتوي على كميّاتٍ متوسّطةٍ من فيتامين ج، والنحاس.

· اليوسفي:

 يُعدّ اليوسفي أو ما يُعرف باليوسف أفندي، من الحمضيّات التي تمتلك أشكالاً مختلفةً، ونكهاتٍ متنوّعةٍ تتراوح بين نكهةٍ شديدة الحلاوة، ونكهةٍ لاذعة، وتحتوي هذه الفاكهة على كميّةٍ قليلةٍ من الكربوهيدرات مُقارنةً بأصناف الفواكه الأخرى، كما أنّها تحتوي على كميّاتٍ صغيرةٍ من بعض المعادن، والفيتامينات، مثل: الفولات، وفيتامين ب6، وفيتامين ب1، ومعدن الكالسيوم، والحديد، بالإضافة إلى المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وعلاوةً على ذلك فإنّ حبةً صغيرةً من اليوسفي تُزوّد الجسم بـ 34% من المدخول اليوميّ لفيتامين ج، إضافةً إلى 10% من المدخول اليوميّ لفيتامين أ.

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