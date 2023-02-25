برلمانية عن حملات تنظيم الأسرة: حققت تحسنا ملحوظا ويجب استمرارها

أكدت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تقدم حملات خدمية تهدف للتوعية بمفاهيم الصحة الإنجابية وكيفية تنظيم الأسرة وذلك في ظل الاهتمام والدعم البالغ لهذه الملف، لافتة إلى أن هذه الحملات تمكنت من إثبات فعاليتها بشكل ملحوظ.

فحوصات ومتابعة مستمرة

قالت “ سعيد” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إلى أهمية العمل على استمرارية هذه الحملات وعدم التركيز في إطلاقها في فترات مؤقتة، حتى يتم التمكن من تكليل الجهود المبذولة بنتائج إيجابية، موضحة “ لابد من وجود فحوصات ومتابعة مستمرة للحالات المستهدفة”.

شددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية دعم وحدات طب الأسرة من أجل الإرتقاء بمستوي صحة المرأة والطفل وذلك من خلال عدة طرق أهمها توجيه الأطباء، المرأة، في استخدام الأنواع المناسبة لها من وسائل تنظيم الأسرة، أيضا التركيز علي فكرة استدامة الوسائل التي يتم منحها للسيدات مع توفير بدائل لهذه الوسائل حال عدم توافرها.

اختتمت النائبة حديثها، بالتشديد على ضرورة وجود عمالة ثابتة بمختلف الوحدات الصحية التي تباشر مهام تنظيم الأسرة، فأهم عوامل تحقيق النجاح بهذا الملف هي الاستمرارية والمتابعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة الإنجابية بـ26 محافظة، تحت شعار «حقك تنظمي» خلال الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل.

تأتي الحملة في إطار الجهود توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة في الوحدات الثابتة التابعة للوزارة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «حقك تنظمي» سيتم تنفيذها على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس 2023، لافتاً إلى استمرار حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بمحافظة أسيوط حتى نهاية شهر مارس المقبل، والتي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي .

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «حقك تنظمي» تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيين، بعد توقيع الكشف الطبي، ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات، ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.